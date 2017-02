O litoral galego segue en risco por fenómenos costeiros

Un total de 25 provincias estará este mércores en risco (amarelo) ou risco importante (laranxa) por precipitacións, ventos, nevadas ou fenómenos costeiros --entre elas as tres do litoral costeiro galego--, segundo informou a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet).

Así, as nevadas afectarán con aviso laranxa a Burgos, Cantabria, Áraba, Guipúzcoa, Biscaia, Navarra, Lérida e con aviso amarelo a Asturias, León, Palencia, La Rioja e Huesca, mentres que as precipitacións manterán en risco a Navarra e Guipúzcoa.

Ademais, unha ducia de provincias terá risco por fortes ventos, de modo que o risco será importante en Castelló e con aviso amarelo en Huesca, Zaragoza, Teruel, Girona, Lérida, Tarragona, Valencia, Murcia, Mallorca, Menorca, Eivissa e Formentera, Albacete e Málaga.

Doutra banda, os fenómenos costeiros manterán con aviso de risco importante este mércores a Girona, Mallorca e Menorca e con risco (amarelo) a A Coruña, Lugo, Pontevedra, Asturias, Biscaia, Guipúzcoa, Cantabria, Tarragona, Castelló, Eivissa e Formentera.

A Aemet prevé que este mércores o vento soprará forte no baixo Ebro, zonas altas da metade oriental peninsular e en Baleares e que as precipitacións serán localmente persistentes no litoral cantábrico oriental, mentres que as nevadas afectarán a Pireneos, cordilleira Cantábrica, Navarra e País Vasco.

En xeral, este mércores espéranse ceos nubrados ou cubertos no Cantábrico, Pireneos, alto Ebro, nordeste de Cataluña e Baleares, con precipitacións que poderán ir acompañadas dalgunha treboada e ser localmente fortes e/ou persistentes.

Así mesmo, aínda que con menor probabilidade, pódese producir algunha precipitación feble ocasional na contorna do Sistema Central, Sistema Ibérico e, de forma máis puntual, nas serras do sueste peninsular.

No resto do país predominará o tempo estable e os ceos pouco nubrados en xeral e as temperaturas descenderán na maior parte do país. O descenso será máis acusado na metade oriental da Península e en Baleares.

O vento soprará do noroeste forte ou con intervalos de forte en Baleares, zonas do nordeste peninsular e serras prelitorales de Levante e do sueste e predominará o compoñente norte no resto da península e en Canarias.

De cara ao xoves, a portavoz da Aemet, Ana Casals, adiantou a Europa Press que unha borrasca que se descolgará doutra moi profunda que está a afectar a Islanda illarase e chegará ao noroeste da Península e mesmo pode chegar a Canarias.

Con todo, descartou que esta borrasca cumpra as características de furacán de modo que asegurou que "non vai chegar ningún furacán a España pero si haberá vento forte nalgunhas zonas".