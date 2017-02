Morre un operario tras precipitarse desde o tellado dunha nave de explotación de gando en Lalín (Pontevedra)

Un obreiro morreu tras precipitarse desde unha altura de seis metros desde o tellado dunha nave de explotación de gando no termo municipal de Lalín (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, o traballador caeu do tellado dunha nave de explotación de gando situada no lugar de Maceira. Urxencias Sanitarias informou o servizo de emerxencias do sucedido ás 19,15 horas do martes.

Ata o punto desprazouse persoal do servizo sanitario que, ao chegar ao lugar do suceso, confirmou a morte do operario que se precipitou do tellado.

Ademais, o Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia pasou o aviso á Guardia Civil e a Protección Civil.