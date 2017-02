Arden dous vehículos debido a un incendio en Tomiño (Pontevedra) e unha casa por outro lume en Nigrán

Dous vehículos arderon este mércores debido a un incendio rexistrado no municipio de Tomiño (Pontevedra) e unha casa resultou calcinada debido a outro lume ocorrido na tarde do martes na localidade pontevedresa de Nigrán.

Segundo informou o CAE 112 Galicia, no municipio de Tomiño o incendio rexistrouse na madrugada deste mércores en San Bieito e arderon dous vehículos por completo.

Foi un particular o que chamou ao 112 Galicia ás 3,00 horas deste mércores para avisar do sucedido, tras o que o persoal do Centro de Atención ás Emerxencias informou os Bombeiros do Baixo Miño e aos de Vigo, ao GES da Guarda e a Protección Civil. A Guardia Civil tamén recibiu a alerta do 112.

Por outra banda, un incendio rexistrado o martes pola tarde en Nigrán calcinou por completo unha casa. A vivenda afectada sitúase no lugar da Area Alta, na parroquia de Panxón.

Segundo indicóuselle ao 112, a propiedade estaba deshabitada e o lume iniciouse por causas que se descoñecen. Foi un particular o que alertou ao servizo de emerxencias ás 19,00 horas do martes.

Por parte da central de emerxencias informouse os Bombeiros do Baixo Miño e aos de Vigo, ao GES do Val Miñor e a Protección Civil. A situación tamén foi posta en coñecemento da Guardia Civil.