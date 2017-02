A produción industrial creceu un 4,1% en Galicia en 2016, o segundo maior incremento do Estado

O Índice Xeral de Produción Industrial (IPI) creceu un 4,1% en Galicia no conxunto de 2016, por encima do 1,6% da media estatal, segundo os datos feitos públicos este mércores polo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Pola contra, este índice descendeu un 2,4% en decembro na Comunidade en relación ao mesmo mes de 2015, mentres que no conxunto estatal caeu un 1,6%.

A variación anual de decembro en Galicia reflicte un aumento do 9,6% en bens de consumo --cun crecemento do 10,5% en bens de consumo non duradeiro e un descenso do 1,9% en consumo duradeiro--. Pola contra, os bens de equipo caen un 16,6% e os bens intermedios un 2,2%.

No acumulado anual, os bens de consumo duradeiro incrementáronse un 17,6%, os de consumo non duradeiro aumentaron un 4,7%, os intermedios un 6% e a enerxía un 5%. Os bens de equipo, pola contra, diminuíron uns 0,6%

DATOS NACIONAIS

O Índice Xeral de Produción Industrial (IPI) repuntou unha media do 1,6% en 2016 a nivel nacional, impulsado por todos os sectores, salvo a enerxía.

Desta forma, a produción industrial encadea o seu terceiro ascenso anual consecutivo despois do de 2015 e 2014, ano este último no que logrou o seu primeiro repunte desde que estalou a crise, en 2007.

Corrixida de efectos estacionales e de calendario, a produción industrial aumentou un 1,9% en 2016, con incrementos en todos os sectores, salvo a enerxía, onde a produción descendeu un 0,9%.

O maior crecemento foi para os bens de equipo (+3,9%), seguido dos bens intermedios (+2,5%), os bens de consumo non duradeiro (+2,1%) e os bens de consumo duradeiro (+1,4%).

En 2016 a produción industrial incrementouse en oito comunidades autónomas. Castilla y León (+5%), Galicia (+4,1%) e Comunidad Valenciana (+3,9%) presentaron as taxas medias máis elevadas, mentres que os maiores descensos corresponderon a Asturias (-7,1%) e La Rioja (-5,1%).