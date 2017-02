A Consellería de Educación convocará prazas en 25 especialidades de docencia

A Consellería de Cultura e Educación convocará unha oferta de emprego público (OPE) con prazas en ata 25 especialidades de docencia diferentes.

Segundo anunciou este mércores a Xunta a través dun comunicado, convocaranse prazas de mestre en todas as especialidades, en especial nas de Educación Infantil, Educación Primaria Lingua Estranxeira Inglés, Lingua Estranxeira Francés, Educación Física e Música.

Ademais, e para "continuar garantindo o máximo nivel de inclusividade" para o alumnado con necesidades especiais de atención educativa, convocaranse prazas en Pedagoxía Terapéutica e en Audición e Linguaxe.

En Secundaria, haberá oferta en doce especialidades: Lingua e Literatura Galega, Lingua Castelá e Literatura, Xeografía e Historia, Matemáticas, Física e Química, Bioloxía e Xeoloxía, Inglés, Educación Física, Análise e Química Industrial, Asesoría e Imaxe Persoal, Hostalaría e Turismo e na de Organización e proxectos de fabricación mecánica.

No caso dos profesores técnicos de Formación Profesional, as prazas serán para Cociña e pastelaría, Equipos electrónicos, Laboratorio, Mantemento de vehículos e Sistemas e aplicacións informáticas.

A Xunta apuntou que a oferta "se axusta ás necesidades actuais do sistema educativo galego", co obxectivo "de chegar ao número máximo de prazas permitido". O número total e por especialidade determinarase na mesa sectorial de ensino non universitario.