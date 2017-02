Dous investigados por falsidade documental e estafa ao simular lesións para cobrar o seguro tras un accidente en Ourense

A Guardia Civil de Ourense tomou declaración en calidade de investigadas a dúas persoas por un delito de falsidade documental e/ou estafa por simular lesións para cobrar o seguro tras ter un accidente de tráfico na capital ourensá.

Segundo informou o Instituto Armado, tomouse declaración en calidade de investigados a J.C.V., de 24 anos e veciño de Barbadás e a R.V.F., de 43 anos e veciña de Ourense.

Ambos están considerados como presuntos autores dun delito de falsidade documental e/ou estafa por simular lesións para cobrar do seguro despois de ter un accidente de tráfico en outubro de 2016 no centro de Ourense.

DETIDOS

Por outra banda, a Guardia Civil de Tráfico de Verín detivo ás 15,30 horas do martes 7 de febreiro ao cidadán portugués A.M., de 67 anos e veciño de León, como presunto autor dun delito contra a seguridade do tráfico.

O individuo foi sorprendido na estrada OU-533 ao seu paso pola localidade ourensá de Petín (A Rúa) cando conducía un vehículo a pesar de carecer de permiso de condución por perda de vixencia.

Ademais, a Guardia Civil de Verín arrestou ás 20,00 horas do martes 7 a E.F.F., de 46 anos e veciño de Monterrei, en virtude de tres señalamientos en vigor de procura, detención e personación, ditados polo Xulgado de Instrución Número 2 de Verín.