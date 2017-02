Denuncian suposto acoso laboral do coordinador de vixilancia da refinaría de Repsol na Coruña

O sindicato USO denunciará o coordinador do servizo de vixilancia da refinaría de Repsol na Coruña por suposto delito contra os traballadores.

Refinaría de Repsol na Coruña | Fonte: Gregorio Puga Bailón en Flickr.

A Federación de Traballadores de Seguridade do sindicato USO anuncia que iniciará accións legais e sindicais contra o responsable dos vixiantes de seguridade do complexo petro-químico coruñes.

"As continuas queixas sobre as formas de proceder e actuar cos traballadores deste coordinador" puxeron ao sindicato "en alerta por un posible caso de acoso laboral", que "finalmente ademais de proceder activando o protocolo acoso interno da empresa adxudicataria do servizo de seguridade", emprenderán accións legais ao "atopar indicios dun suposto delito contra os traballadores", explican.