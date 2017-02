O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, utilizou este mércores a sesión de control da Cámara para criticar que a entrada do AVE en Ourense vaia a facerse por un tramo que inclúe "12 curvas como a de Angrois", ao que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, respondeu para garantir "a seguridade" dunha vía que será modernizada.

"Preocúpanos moito a seguridade", aseverou o mandatario ante o pleno do Parlamento, á vez que apuntou que o tren circulará en fase de "probas" unha vez concluídas as obras, previsiblemente, "no terceiro trimestre de 2019". Ao fío diso, recriminou a Villares que aluda a el ao cuestionar a seguridade da liña no canto de "citar aos seus socios en moitos concellos", en referencia ao PSOE.

Á marxe das cuestións de seguridade do tren, o xefe do Executivo autonómico ha tido que escoitar duras críticas tanto de En Marea como do BNG polo novo atraso na chegada da alta velocidade ferrovaria a Galicia.

Así, se Villares subliñou que o único que avanza "veloz" na comunidade é "a entrega a domicilio de Veiga Sicilia", en alusión aos agasallos supostamente realizados polo dono de Monbus, Raúl López; a portavoz nacionalista, Ana Pontón, considerou a Feijóo directamente "cómplice dos incumprimentos de Mariano Rajoy e Ana Pastor". "É unha traizón aos intereses do país", censurou.

En fronte, o responsable da Xunta asumiu "un atraso de tres trimestres", pero aseverou que ten "a conciencia moi tranquila" polas súas reivindicacións desta infraestrutura. Ademais, lembrou que entre 2005 e 2011 España estivo gobernada polo PSOE de José Luís Rodríguez Zapatero, en parte grazas a "os votos do BNG".

(HABERÁ AMPLIACIÓN)