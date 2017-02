Os sindicatos CIG, UGT, CC.OO., Satse e CSIF reuniranse este xoves co conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, co que esperan acordar un "calendario de recuperación" dos acordos suspendidos desde "fai oito anos".

Así o manifestaron a Europa Press representantes sindicais que este xoves acudirán ao encontro fixado para as 12,30 horas na Consellería de Sanidade na capital galega.

A secretaria xeral de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, avanzou que esperan "vontade de negociar" por parte do conselleiro "e de recuperar os acordos" suspendidos.

Nesta liña, o secretario xeral de CC.OO.-Sanidade, Anxo Cameselle, afirmou que acudirán "en plan positivo" para abordar a recuperación de melloras retributivas e sociais.

Así tamén se manifestou o representante de UXT Javier Martínez, quen sinalou a Europa Press que esperan que o conselleiro de Sanidade "tome decisións" e "atenda as peticións, que son de xustiza xa".

Por iso, as centrais sindicais demandan que Sanidade "marque un calendario de negociación e de resolución" na reunión convocada este xoves en Santiago.

PETICIÓNS

As centrais sindicais convocadas defenderán a restitución de dereitos salariais e sociais suspendidos nos últimos anos. En concreto aluden aos acordos retributivos 2008-2012, polo que reivindican un calendario de recuperación porque "son salarios perdidos".

Sobre todo inciden na importancia de reactivar a Carreira Profesional, que destacan como "o tema máis demandado". "Está bloqueada desde hai anos", lembraron, á vez que defenden que os traballadores do Sergas que realizan o mesmo traballo teñan a mesma retribución.

Respecto diso, fontes sindicais indicaron que en moitas comunidades autónomas "está a revitalizarse a Carreira Profesional", mentres Galicia "segue sendo o patito feo de todas".

Outro dos temas que abordarán co titular de Sanidade refírese á retribución das baixas, sobre o que rexeitan que non se lles pague aos traballadores do Sergas o tres primeiros días de IT. Respecto diso, afirman que se trata dunha "decisión irresponsable" que "induce aos traballadores a que vaian traballar enfermos". "Queremos a mesma regulación que outros traballadores", demandan os sindicatos.