Chaman a unha gran folga na educación para o vindeiro 9 de marzo

A Plataforma en Defensa do Ensino Público de Galicia emitiu este mércores un comunicado no que chama a toda a comunidade educativa a ir á folga o próximo 9 de marzo, unha convocatoria de paro tamén realizada a nivel nacional desde a Plataforma Estatal pola Defensa da Escola Pública.

Manifestación en Vigo no día de folga xeral no ensino contra a LOMCE | Fonte: CIG

A Plataforma, da que forman parte as organizacións Confapa Galicia, FE-CC.OO. de Galicia, FeSP-UGT, Sindicato de Estudantes, Escola Viva, IESGA e STEG; fixeron un chamamento á folga a toda a comunidade educativa para reclamar "unha lei educativa de consenso".

Segundo indicaron as entidades, o Goberno estatal está "a pór todas as trabas posibles a calquera iniciativa que acabe coa LOMCE". "En primeiro lugar, a subcomisión parlamentaria, que ten unha vixencia de seis meses, leva paralizada xa máis de dous; ademais, modificou o seu obxectivo, que xa non será configurar unha nova lei senón un documento sobre a estratexia 2020, que quizais sirva para unha nova lei, ou non", critican os sindicatos.

Simultaneamente, denunciaron, o Executivo acordou "acudir ao Tribunal Constitucional para tentar anular o acordo do Congreso polo que se impulsa a paralización da LOMCE, opóndose á vontade da comunidade educativa de derrogar" esta norma.

Para a plataforma, o Goberno "actúa desprezando á comunidade educativa e ao poder lexislativo" tanto nesta cuestión como na orzamentaria, cun "escaso incremento das partidas dedicadas a educación".

"Semellante forma de proceder non pode quedar sen resposta. A loita debe seguir realizándose en todos os niveis e por todos os integrantes da comunidade educativa", dixo a plataforma, que volveu a esixir a derrogación da LOMCE e a apertura do "diálogo" co sector para configurar unha "nova lei consensuada política e socialmente".