Un total de 44 espectáculos e máis de 400 profesionais inscritos nos XXI Premios de Teatro María Casares

Un total de 44 espectáculos e máis de 400 profesionais concorren aos XXI Premios de teatro María Casares, organizados pola Asociación de Actores e Actrices de Galicia (AAAG).

O proceso de inscrición, realizado integramente a través da web da AAAG, finalizou o pasado 11 de xaneiro e nel rexistrouse o maior número de espectáculos concorrentes na historia dos galardóns.

En total, 44 espectáculos participan nas catorce categorías nas que se dividen os premios: maquillaxe, vestiario, iluminación, escenografía, música orixinal, texto orixinal, adaptación-tradución, actor secundario, actriz secundaria, actor protagonista, actriz protagonista, dirección, espectáculo e espectáculo infantil.

Tras esta primeira fase de inscrición, a AAAG inicia a primeira rolda de votacións, aberta xa a un censo formado por máis de 450 profesionais do sector das artes escénicas. Desta maneira, ademais do colectivo de membros da AAAG, poderán votar responsables da xestión e programación cultural, xornalistas, críticos e as persoas nomeadas en edicións anteriores.

Esta primeira rolda de votacións concluirá o domingo 19 febreiro. Das súas votacións, sairán os espectáculos e profesionais finalistas en cada unha das catorce categorías, que se darán a coñecer a finais do mes de febreiro na tradicional Festa dos Nomeados dos María Casares.