O cineasta Jorge Coira súmase ao evento TEDxRúaSanFroilán en Lugo

O cineasta Jorge Coira será outro dos participantes no evento de fomento do talento TEDxRúaSanFroilán, que se celebrará en Lugo no mes de marzo.

Premio Goya no ano 2016 á mellor montaxe por 'O Descoñecido' e gañador de tres Mestre Mateo como mellor director, Jorge Coira únese así como relator neste evento a nomes como Susana Rodríguez, triatleta paralímpica; o exconcursante de MasterChef Efrén Álvarez, o do enfermeiro e escritor lucense Héctor Castiñeira, ou Javier Díaz, xuíz nacional de StreetWorkout.

Segundo informou a organización, o resto dos relatores irán dándose a coñecer a medida que se achegue o evento, que terá lugar o día 11 de marzo no MIHL.