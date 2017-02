O programa de fomento de hábitos saudables TAS chega a case un centenar de alumnos de ESO en Galicia

Dous colexios galegos --o Montespiño da Coruña e o CPR San Fermín de Caldas de Reis-- implementarán este ano o programa TAS, unha iniciativa desenvolvida pola Fundación Alícia e a Fundación Mondelez International co fin de mellorar os hábitos alimentarios e de actividade física dos adolescentes españois. Así, o proxecto chegará a un total de 96 alumnos galegos de 3º de ESO.

Segundo informaron as entidades organizadoras, a nivel nacional o programa TAS conta con máis de 30.000 beneficiarios directos e indirectos desde 2011. Este ano se implementará en 38 centros españois, un 60% máis que en 2015, e beneficiará a 1.428 alumnos, 57% máis que no pasado curso escolar.

A plataforma TAS, sobre a que se apoia esta iniciativa, foi deseñada para que os colexios poidan desenvolvela cos seus alumnos de forma autónoma a través de Internet, combinándoa con intervencións nos centros escolares.

Así, o equipo da Fundación Alícia leva a cabo talleres prácticos in situ co fin de comunicar a ferramenta de forma presencial e realizar un seguimento xunto aos profesores sobre a evolución do programa na aula.