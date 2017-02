O portavoz do PP no Senado, o lucense José Manuel Barreiro, emprazou este mércores ao PSOE a que faga "unha reflexión", aínda que se mostra "seguro" de que así será, para aprobar os orzamentos e impulsar a chegada do AVE a Galicia.

"Eu creo que o PSOE ten que facer unha reflexión e estou seguro que se vai a dar. Os socialistas son fundamentais para articular a política económica e tamén para levar adiante un proxecto de investimentos e das máis importantes para Galicia e para Lugo é a alta velocidade", sostivo.

Barreiro manifestou que o "orzamento é o principal instrumento para articular a política económica". "Parece de certa hipocrisía cando, por unha banda, reclámase algo e cando se ten a oportunidade de articular mecanismos orzamentarios para que se consiga ese obxectivo, como é o AVE, actúase en sentido contrario", sentenciou.

O senador lucense non ten "ningún tipo de dúbida" de que Lugo "vai estar comunicado con Madrid a través da alta velocidade". "Os tempos son os que especificou o presidente da Xunta tras a súa reunión co ministro de Fomento e son realistas, o ter unha comunicación con Madrid ao redor do tres horas", sostivo.

"Eu falei co ministro e co presidente de ADIF e manifestáronse na mesma liña", concluíu o portavoz popular no Senado.