O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, utilizou este mércores a sesión de control da Cámara para criticar que a entrada do AVE en Ourense vaia a facerse por un tramo que inclúe "12 curvas como a de Angrois", ao que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, respondeu para garantir "a seguridade" dunha vía que será modernizada.

"Preocúpanos moito a seguridade", aseverou o mandatario ante o pleno do Parlamento, á vez que apuntou que o tren circulará en fase de "probas" unha vez concluídas as obras, previsiblemente, "no terceiro trimestre de 2019". Ao fío diso, recriminou a Villares que aluda a el ao cuestionar a seguridade da liña no canto de "citar aos seus socios en moitos concellos", en referencia ao PSOE.

Á marxe das cuestións de seguridade do tren, o xefe do Executivo autonómico ha tido que escoitar duras críticas tanto de En Marea como do BNG polo novo atraso na chegada da alta velocidade ferrovaria a Galicia.

Así, se Villares subliñou que o único que avanza "veloz" na comunidade é "a entrega a domicilio de Veiga Sicilia", en alusión aos agasallos supostamente realizados polo dono de Monbus, Raúl López; a portavoz nacionalista, Ana Pontón, considerou a Feijóo directamente "cómplice dos incumprimentos de Mariano Rajoy e Ana Pastor". "É unha traizón aos intereses do país", censurou.

En fronte, o responsable da Xunta asumiu "un atraso de tres trimestres", pero aseverou que ten "a conciencia moi tranquila" polas súas reivindicacións desta infraestrutura. Ademais, lembrou que entre 2005 e 2011 España estivo gobernada polo PSOE de José Luís Rodríguez Zapatero, en parte grazas a "os votos do BNG".

"NON ESTOU SATISFEITO"

Tras afear aos nacionalistas que non apoiasen en 2007 a reprobación da entón ministra de Fomento Magdalena Álvarez, admitiu que non está "satisfeito" cos prazos do AVE aínda que si coa súa "posición negociadora" en Madrid. "É máis intelixente que a do BNG", espetoulle.

Non en balde, lembrou que o Bloque obtivo do PSOE o compromiso de 2012. Pola súa banda, dous anos despois da súa chegada a San Caetano, el acordou co exministro José Blanco a data de 2015 no marco do denominado 'Pacto do Obradoiro', consciente de que sería "imposible" cumprir o acordo previo. "E non digo que non executase e non orzamentaria, pero evidentemente no 15 era imposible", resolveu.

Unha vez Rajoy chegou á Moncloa, proseguiu, a data estableceuse en 2018 e agora sofre outro atraso --dixo-- debido á "parálise" imposta por "os do non é non" e polos que se "repartían ministerios". Con todo, "prefire" ese atraso que "un goberno PSOE-Podemos".

Na súa quenda de réplica, Villares esixiu unha "rectificación" a Feijóo tras dar por feito que a chegada do AVE non será ata 2022. "Vostede foi a Madrid (á reunión co ministro de Fomento, Íñigo da Serna) a recibir instrucións de enganar á cidadanía", sentenciou, ao que o presidente ironizou con que se houbese ido o portavoz de En Marea a ese encontro podería facer a volta a Galicia "xa no AVE".

Devandito isto, Feijóo cominou a En Marea a apoiar no Congreso os Orzamentos Xerais do Estado porque, pola contra, serán "responsables" de novos "atrasos" na construción da mencionada infraestrutura.

"LECCIÓNS DE LICITACIÓN"

Ante os comentarios do presidente, o maxistrado en excedencia aproveitou para pedirlle tamén que "vaia preparando un tren de proximidade" en Galicia, pois o interior da comunidade está "desvertebrado pola súa incapacidade".

Esa afirmación molestou ao mandatario, quen rexeitou "leccións de licitación de obra pública" de quen comparte ideoloxía cos alcaldes de Santiago e A Coruña. De Xulio Ferreiro lembrou que realizou "tres" obras das 57 anunciadas, mentres Martiño Noriega mantén a capital galega "chea de fochancas".

A modo de conclusión, tras opinar que "a ineficacia" é "o factor común" das distintas correntes que conforman as mareas, Feijóo ironizou con que é "enternecedor" que En Marea cuestione o estado de execución da obra pública.