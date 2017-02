O PPdeG tachou de "insolidario" e "imposible de aplicar", aínda que "moi fácil de vender", que a oposición pida a devolución dos dereitos laborais "expoliados" aos empregados públicos durante a época de crise.

Afirmouno así o deputado Jacobo Moreira, no pleno do Parlamento, para xustificar o voto en contra do grupo maioritario dunha iniciativa de En Marea, que si contou co apoio de PSdeG e BNG, para solicitar a derrogación da lei de medidas que afecta a este colectivo desde 2012.

Na súa intervención, o popular argumentou que a norma dese ano tivo por obxectivo "facer fronte" á mala situación económica, de modo que o Goberno galego pretendeu reducir o déficit "sen menoscabar os servizos públicos".

A deputada de En Marea Eva Solla, que se encargou de defender a proposición non de lei, criticou no seu discurso que o Executivo autonómico fale agora de "presunta recuperación" mentres "mantén os recortes" aos empregados públicos.

Así, aludiu á "estafa" que ao seu xuízo foi a crise e afirmou non entender o motivo para "manter este ataque aos dereitos laborais do persoal público".

Pola súa banda, o socialista Juan Manuel Díaz Villoslada censurou esta circunstancia, ao que agregou que a día de hoxe "rompeuse de forma absoluta calquera canle de negociación colectiva".

Ao "ataque" e "roubo" aos empregados públicos tamén se referiu o nacionalista Luís Bará, quen censurou que non haxa "revisión" despois de que, na súa opinión, utilizásese a este grupo de traballadores como "chibo expiatorio".

"RECUPERANDO ALGÚNS ASPECTOS"

Pola súa banda, Moreira defendeu que os empregados públicos "veñen recuperando algún dos aspectos afectados" nos últimos tempos, e apelou á "recuperación da totalidade da paga extra" e tamén á taxa de reposición, que "se está aplicando o máximo que permite a normativa estatal básica".

Por iso, avanzou que o PP non apoiará esta iniciativa na votación, ao vela "insolidaria, moi fácil de vender, pero imposible de aplicar se un quere o mantemento dos servizos" e ao destacar que a lei de 2012 "permitiu" facer fronte á crise.