Un centenar de persoas convocadas polo Movemento galego pola defensa das pensións públicas concentrouse ás portas da Cámara galega para reclamar que as pensións sexan recollidas polos poderes como "un dereito constitucional" e se inclúan nos orzamentos xerais do Estado. Esta protesta tamén se celebrou ante outros parlamentos autonómicos.

Así, en declaracións aos medios, un dos portavoces do movemento, Manuel Balo, explicou que trasladarán un escrito ao Parlamento, similar ao que outras plataformas levaron ao Congreso dos Deputados, para conseguir que a xubilación ordinaria establézase aos 65 anos e que a anticipada póidase adquirir sen penalizar unha vez alcanzados os 40 anos de cotización.

Ademais, no texto reclaman que a pensión mínima alcance os "1.080 euros" para "garantir con dignidade a vida en relación cos criterios da Carta Social Europea", que España asino no seu día; a revalorización automática das pensións en relación ao IPC real; así como a recuperación económica dos perdido desde 2012.

Entre as reivindicacións do colectivo tamén se inclúe a "homologación das prestacións a nivel europeo" e a "modificación do tope mínimo en caso de dobre pagador" para "solucionar os problemas dos emigrantes retornados", así como a redución da diferenza salarial de xénero que "fai que as mulleres cobren de media uns 400 euros menos que os homes".

Os manifestantes, que fixeron chegar o documento presentado na Cámara ao catro grupos parlamentarios, tamén pediron o cumprimento "pleno" da Lei de Dependencia, a "eliminación do copago sanitario" e "a garantía das subministracións básicas como enerxía, auga ou transporte".

Ademais, Manuel Balo avanzou que o Movemento galego pola defensa dás pensións sumarase o sábado 25 de febreiro á manifestación que as Marchas dá Dignidade convocarán na Coruña.