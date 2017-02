A alcaldesa de Lugo, a socialista Lara Méndez, manifestou este mércores que quere arrincar "compromisos" que se visualicen en prazos e no Diario Oficial de Galicia (DOG) na reunión á que foi convocada polo presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijoo, o venres.

Lara Méndez avanzou que vai co "ánimo" de "adquirir algún compromiso por parte do presidente da Xunta". "Lamentablemente os temas son os mesmos que tratamos, salvo que xurda algún a maiores, na reunión do tres de agosto de 2015", comentou.

"Dos compromisos que se manifestaron no seu día, evidentemente, non cumpriu ningún coa cidade de Lugo e o que quero é que agora o presidente da Xunta comprométase con prazos e comprométase no DOG. Vemos con asombro esta choiva de propósitos e de anuncios pero sen materializarse e establecer prazos e compromisos", subliñou.

Con todo, Lara Méndez trasladaralle "as necesidades dos lucenses, como pode ser a implantación de Hemodinámica as 24 horas, tamén un compromiso real para a dotación do barrio da Residencia, tamén dotar de saneamento o medio rural, como un compromiso firme da intermodal e non deste anuncio que non é para nada, lendo o DOG, do que saíron dicindo que se ía a facer e o compromiso, en definitiva, cos veciños e veciñas de Lugo", explicou.

Por outra banda, a alcaldesa dixo "compartir" a premisa exposta estes días polo grupo do BNG para que se lle cobre o IBI á Igrexa, aínda que puntualizou que "desde o punto de vista legal e, técnicamente, non é posible".