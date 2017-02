Pleno.- O PSdeG expón denunciar a Portugal por incumprir as normas de competencia e a Xunta vixiará que non ocorra

O portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, expuxo este mércores denunciar ao país veciño ante as autoridades comunitarias por ofrecer chan industrial gratis, o que pode constituír axudas estatais non autorizadas, ao que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseverou que velará para que as normas da competencia cúmpranse en toda a eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

Con todo, ante a queixa do socialista, Feijóo destacou que o chan industrial "nunca" estivo en Galicia "máis barato que agora". Como exemplo, apuntou que en concellos próximos a Vigo, como Mos e Arbo, págase a dous euros e 90 céntimos, respectivamente, o metro cadrado ao ano. En canto á plataforma loxística de Salvaterra e As Neves (Plisan), Leiceaga xulgou "máis fácil" que logre a consideración de humidal protexido que albergue un proxecto industrial.

Este debate deuse na sesión de control do Parlamento, que Leiceaga utilizou para interesarse polo futuro do sector da automoción e a súa industria auxiliar ante a súa deslocalización cara a territorio luso. "A Xunta ten que estar máis preocupada e ser máis activa do que está a ser", demandou, tendo en conta que "por primeira vez" a produción de novos modelos a planta de Vigo non supuxo para a zona a chegada de novos provedores.

De forma máis gráfica, apuntou que Portugal e Galicia están "vinte a cero" en acollida da última vintena de empresas do sector instaladas; pero Feijóo preferiu quedar con que o tres modelos adxudicados a Citroën en Vigo garanten carga de traballo nesta fábrica para a próxima década. Pola contra, sinalou, o debate parlamentario sería en torno ao "desmantelamento" da planta en lugar de sobre a situación que atravesa a industria auxiliar.

Ante a insistencia do socialista en "non asistir pasivamente á perda de peso" nese terreo, á vista de que Galicia perdeu no últimos cinco anos 2.000 empregos na auxiliar da automoción por 6.000 que gañou Portugal, o mandatario autonómico ha avanzado que os datos oficiais confirmarán que o emprego e a facturación neste sector aumentou, aproximadamente, un 10 por cento.

MAIOR CUALIFICACIÓN

No que ambos se mostraron de acordo é en que a nosa comunidade non pode tratar de competir vía equiparación dos salarios co país veciño --onde cobran entre catro e sete euros menos por hora--, senón apostando por unha maior cualificación.

Nesta circunstancia, Leiceaga propuxo abrir unha subcomisión específica que traballe durante seis meses en buscar liñas de traballo para un sector "decisivo" en Galicia, ao que Feijóo anunciou que levará á Cámara unha lei de fomento da implantación empresarial na que espera poder recoller achegas "concretas" do PSdeG.

VISIÓN DOS SINDICATOS

Ao termo da sesión de control, os representantes da rama do automóbil en Vigo de CC.OO. e UGT, Ramón Sarmiento e Rubén Pérez, respectivamente, mostráronse "preocupados" polo discurso do presidente da Xunta.

"Viñamos esperando un pronunciamento por parte do presidente de tomar conciencia do problema, pero fixo un discurso do mellor monologuista deste club da comedia no que converteu o parlamento", censurou Sarmiento, crítico con que cuestione o diagnóstico "palmario e evidente" da industria de compoñentes para a automoción.

Mentres "se perden investimentos e emprego", segundo lamentou, o Goberno galego "parece insinuar que renuncia a dar a batalla". "Preocúpanos este discurso tan triunfalista, de que parece que non hai problemas", abundou Pérez, antes de expresar o seu desexo de que os responsables da Xunta "saian da burbulla" na que están metidos e "tomen as rendas".

En canto aos datos ofrecidos polo presidente de aumento de investimentos e empregos, o sindicalista de UXT non os puxo en dúbida, pero si os enmarcou nun contexto de anos anteriores de "unha caída tremenda". Por tanto, as "pequenas recuperacións" son "datos positivos" pero "afastados á realidade do sector" de fai apenas un lustro.