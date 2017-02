A Xunta de Galicia reclamou este mércores "celeridade" ao Concello de Vigo para someter o proxecto da estación intermodal a exposición pública e elaborar o informe preceptivo para que a obra teña luz verde, e póidanse licitar os traballos "no último trimestre" deste ano.

Así o manifestou, en declaracións aos medios, a conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, que visitou a estación este mércores, acompañada polo delegado territorial da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, e pola portavoz do PP no Concello, Elena Muñoz.

A conselleira subliñou que, neste momento, os prazos dependen do Concello, xa que hai uns días iniciouse a tramitación administrativa para desenvolver ese proxecto, de forma conxunta e coordinada co do novo centro Vialia (estación do AVE de Thom Mayne).

Ethel Vázquez lembrou que, tal e como se acordou hai un ano, os dous proxectos abordaranse de forma conxunta, ao amparo da lei 3/2016, de medidas en materia de iniciativas públicas de urxencia ou especial interese. Con base a esa norma, aprobada para eludir os efectos da anulación do Plan Xeral de Vigo, o Concello olívico debe agora someter o proxecto a información pública e elaborar un informe, preceptivo e vinculante, para darlle luz verde.

Así mesmo, puntualizou a conselleira, nese informe debe incluír aspectos relacionados coa mobilidade na zona e coa expropiación dos terreos afectados, uns 300 metros cadrados, de que se fará cargo a administración municipal.

"Esperamos que o Concello actúe coa mesma celeridade con que actuamos nós", apuntou Ethel Vázquez, quen cualificou como "lóxico" o feito de que Adif reclame "seguridade xurídica" para adxudicar as obras da estación do AVE. "Espero que a seguridade a dea o Concello co seu informe", engadiu.

NOVA ESTACIÓN DE BUSES

A nova estación de buses será executada en dúas fases: nunha primeira, os traballos convivirán co funcionamento da estación de ferrocarril provisional e habilitarase unha dársena algo menor que a definitiva; nunha fase posterior, esa dársena poderá crecer porque se demolerán parte das instalacións actuais da terminal ferroviaria, e farase a conexión coa autoestrada AP-9.

O proxecto ten un orzamento de algo máis de 10 millóns de euros e prevé unha terminal en dúas plantas: unha planta baixa, ao nivel da actual entrada na estación de tren, onde se instalarán os servizos e oficinas, así como a conexión coa terminal ferroviaria; e unha planta alta, que albergará 22 dársenas máis outras 8 de regulación.