Pleno.- Feijóo indica que o recente temporal causou cortes en 180.000 puntos de luz, por 500.000 co bipartito

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apuntou este mércores que o recente temporal de choiva e vento provocou cortes en 180.000 puntos de luz na Comunidade galega, algo que, co bipartito, viuse incrementado ata o medio millón.

Así o dixo ante o pleno da Cámara en resposta ás críticas da portavoz do BNG, Ana Pontón, sobre que a Xunta "mira para outro lado" mentres as eléctricas "non cumpren as súas obrigacións" de mantemento das instalacións. "Debe de ser un efecto secundario das portas giratorias", sentenciou.

Fronte a esa acusación, e ante as peticións de que "defenda os intereses de Galicia", o mandatario advertiu á nacionalista de que esa "intoxicación" que pretende facer chegar á sociedade "non coa".

É máis, a ese menor dano na subministración eléctrica que referiu sumou que "antes" non se pagaba pola instalación de aeroxeradores, algo que cambiou desde que el lidera San Caetano. "Antes nin un euro, agora 160 millóns de euros", reivindicou, para evidenciar con iso que o seu "compromiso" é "con Galicia".

Finalmente, cuestionado por Pontón acerca de se imporá sancións ás eléctricas polos cortes de luz de "ata cinco días" a "medio millón" de galegos, Feijóo lembrou que xa se abriu un expediente informativo para avaliar todos os datos.

"DEFENDER" GALICIA

Ao fío deste debate, a parlamentaria do Bloque volveu a pedir unha tarifa eléctrica propia, emulando así o sistema máis barato do que xa goza Euskadi. "Galicia non se defende envolvéndose na súa bandeira, senón con feitos, e os seus son ser cómplice das eléctricas no espolio do país", sentenciou.

Pola súa banda, Feijóo deixou claro que "Galicia non empeza nin acaba nas sedes do BNG" e que non fai "outra cousa que defender os intereses" desta comunidade "desde a legalidade, a lealdade e o sentido común".