Representantes da Plataforma en Defensa da Ría do Burgo concentráronse este mércores ante a Delegación do Goberno na Coruña para esixir o saneamento da ría, que "non pode esperar máis" para ser rexenerada.

Con berros de 'Menos promesas e máis actuacións' ou 'Con este goberno a ría vai a pique', preto de medio centenar de persoas protestaron para denunciar a "falta de actitude" do Goberno central en relación ao dragado da ría do Burgo.

En declaracións aos xornalistas, o portavoz da Agrupación de Mariscadores a Pé, Manuel Baldomir, lembrou que o Ministerio Medio Ambiente dera de prazo ata o 21 de xullo para resolver as alegacións de todas as partes implicadas no saneamento da ría, pero "a día de hoxe" non teñen "resposta".

"A ría morre e non se pode esperar máis", asegurou Baldomir, que pide ao Goberno que fixe un calendario de actuacións e dote dunha partida orzamentaria para levar a cabo o saneamento da ría.

Na actualidade preto dun centenar de persoas traballan nesta ría, onde nos anos 80 faenaban 2.000 mariscadores. "A ría non ten a paciencia que teñen os políticos á hora de levar as execucións das obras. Levamos moitos anos demandando o dragado e non se pode esperar", advertiu. "Queremos unha ría dragada xa e non podemos esperar máis", concluíu.