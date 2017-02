Pleno.- O Parlamento volve reclamar que España demande a Noruega ante o Tribunal de Dereitos Humanos

O Parlamento galego volve a aprobar por unanimidade --a proposta do BNG-- unha iniciativa, do mesmo xeito que fixo na pasada lexislatura, na que pide que España demande a Noruega ante o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos por discriminar aos mariños españois que faenaron durante anos en buques de bandeira do país nórdico, aos que non se lles recoñecen as pensións por esas cotizacións.

A deputada do BNG Montse Prado referiuse á "situación de auténtico desamparo" de 12.000 mariñeiros que estiveron embarcados en buques noruegueses, dos que uns 8.000 son galegos, xa que Noruega "segue sen recoñecer o seu dereito a pensión", a pesar de haber pago impostos nese país.

Tras lembrar que pasaron sete anos desde a primeira iniciativa parlamentaria en apoio a estes traballadores xubilados, lamentou que a súa problemática segue igual, polo que tiveron que demandar pola súa conta a Noruega -nun xuízo que se celebrará en abril-, xa que o Estado "non fai nada". A isto únese a queixa de que en todo este tempo "non conseguiron que Feijóo os recibise".

Respecto diso, Prado censurou que "se se tratase de empresarios do Ibex 35" si que habería "actuacións contundentes" por parte de España. Tamén se referiu a que o martes o ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, tan só tivo "boas palabras" para os mariñeiros no pleno do Senado, pero sen achegar solucións.

POSTURA DO PPDEG

Pola súa banda, o deputado do PPdeG Carlos López Crespo mostrou o seu apoio á iniciativa do BNG, e criticou que a oposición diga que "o Goberno galego abandonou a Long Hope", a asociación na que se agrupan os mariñeiros que estiveron embarcados en Noruega e que este mércores estiveron presentes no pleno da Cámara.

Nesta liña, López Crespo garantiu que os populares van estar á beira dos mariñeiros afectados. Tamén se referiu ao "compromiso" do ministro de Asuntos Exteriores para que unha vez finalizado o procedemento dos mariñeiros galegos contra Noruega "intervirá o Goberno español" se é necesario.

Respecto deste extremo, o deputado do PPdeG explicou que o ministro considera que hai "máis opcións" de que frutifique a demanda individual dos mariñeiros contra Noruega que no caso de que sexa interestatal.

CRÍTICAS DE EN MAREA E PSDEG

A esta iniciativa presentou unha emenda o Grupo socialista na que se pedía que o Goberno galego se persone nesta causa, xa que Galicia "ten unha débeda histórica con todos estes mariñeiros". Sobre este extremo, o BNG dixo non poder aceptala porque a Xunta non é competente para personarse nun proceso interestatal, pero esixe ao Goberno galego que se implique.

O deputado socialista Juan Díaz Villoslada dixo que lle parece "moi ben" que os avións noruegueses leven a imaxe de Rosalía de Castro, pero cre que Noruega debería facer xustiza cos mariñeiros que traballaron no seu país.

Así mesmo, Carmen Santos (En Marea) denunciou que "estes mariñeiros tiveron que defenderse sós antes o pasotismo do Goberno galego e do Estado", mentres lamenta que "moitos xa morreron antes de percibir a pensión".

De feito, Santos recrimina que asisten "arrepiados" á "falta de compromiso" do PPdeG ante o "ninguneo do Goberno do señor Rajoy" respecto das propostas aprobadas por unanimidade na Cámara galega.