Pleno.- O Parlamento insta á Xunta a completar a retirada de pneumáticos da Laracha e As Somozas

O Parlamento de Galicia instou á Xunta a continuar coa xestión dos residuos pneumáticos a través do Plan de xestión de residuos industriais de Galicia 2016-2022 e a completar a retirada dos acumulados en depósitos e vertedoiros incontrolados, así como a reforzar os medios en apoio aos concellos galegos na recuperación dos puntos de vertedura incontrolada.

O catro grupos da Cámara galega aprobaron por unanimidade unha proposición non de lei defendida polo deputado nacionalista Xosé Luís Rivas 'Mini' e transaccionada polos populares galegos, que tamén pide ao Goberno galego que impulse no ámbito da I+D+i unha liña específica destinada a fomentar os estudos de novas aplicacións de pneumáticos reciclados.

Na súa intervención, o parlamentario do BNG lembrou que a Xunta puxo o pasado ano en marcha o citado plan de xestión, ao que destina uns 2,5 millóns, para proceder á retirada destes pneumáticos dos vertedoiros de Fene, A Laracha e As Somozas. Con todo, explicou que, polo momento, só tratáronse os que permanecían acumulados no primeiro destes municipios.

"Nas instalacións de Lendo unha enorme montaña de pneumáticos vellos, dunhas 35.000 toneladas, está á espera de non sabemos que desde os anos noventa. Canto tempo levan aí almacenados sen que se faga nada?", cuestionou Xosé Luís Rivas, que advertiu dos problemas que padecen os veciños a causa do "fume negro" que desprende estas instalacións.

PROBLEMA "CADA DÍA MENOR"

Tras a intervención de Rivas, o deputado do PPdeG Gonzalo Trenor destacou que o problema da acumulación de pneumáticos en Galicia "cada día é menor" na medida na que o tratamento xa foi adxudicado pola Xunta e avanza na retirada destes materiais.

Neste sentido, asegurou que "o 100% dos pneumáticos" retirados son "ou ben reutilizados ou ben reciclados" sendo "un 0% os que son varolizados (quedamos)". "O que tiñamos que facer con respecto aos novos pneumáticos que se retiran, estamos a facelo ben", manifestou para anunciar que "no primeiro trimestre do próximo ano xa non haberá en Galicia ningún acumulamento de pneumáticos históricos".

Pola súa banda, tras mostrar tamén o seu apoio á iniciativa, a deputada do PSdeG Patricia Vilán considerou necesario que a Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio aproveite para impulsar que "o tratamento final" destes residuos leve a cabo en Galicia ao considerar que este feito "xera emprego" e "soluciona o problema ambiental".

Por último, o parlamentario de En Marea Marcos Cal pediu que se dea "a importancia que ten" a un problema destas características e esixiu un tratamento "responsable e adecuou" que motive que Galicia "sexa referencia en conservación do medio ambiente".

PLAN DE INFRAESTRUTURAS XUDICIAIS

Por outra banda, na sesión plenaria foi rexeitada, cos votos en contra do PPdeG, unha iniciativa do PSdeG a que pedía que a Cámara instase á Xunta a "avaliar os investimentos e as infraestruturas xudiciais" en toda Galicia e a "executar en toda a súa totalidade, no ano 2017, o Plan de infraestruturas xudiciais 2010-2015".

A iniciativa foi defendida pola parlamentaria socialista Patricia Vilán, quen asegurou que "non é certo" que se estea facendo "un potente investimento en infraestruturas" xudiciais xa que os fondos destinados a iso "son mínimos". "Que non enganen, que fagan o que tiñan que ter feito en 2015 e que para iso avalíen as infraestruturas xudiciais", manifestou a deputada do PSdeG.

A proposición non de lei foi apoiada polo BNG, cuxo deputado Luís Bará coincidiu ao denunciar os "incumprimentos" da Xunta nesta materia, e por En Marea, cuxo portavoz, Luís Villares, deixou claro que "a xustiza non se presta soa" senón que "fan falta medios persoais e materiais" para iso. "Existe unha incontestada falta de cumprimento deste plan", subliñou.

Fronte a iso, o deputado popular Alberto Pazos Couñago censurou que a iniciativa do PSdeG estea "infestada de incorrecciones e propostas erróneas" ou "falsas" e asegurou que o Goberno do PPdeG investiu "só na cidade de Vigo máis" que o bipartito en toda Galicia.