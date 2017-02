Pesca.- PP e En Marea piden manter os coeficientes reductores de idade de xubilación ata o novo regulamento europeo

O Parlamento de Galicia pide á Xunta que se dirixa ao Goberno central para que se manteñan os coeficientes reductores da idade de xubilación ata a entrada en vigor do regulamento europeo polo que se definen as características dos buques de pesca.

Esta demanda saíu adiante no pleno da Cámara autonómica cos votos a favor de PPdeG e En Marea, cuxa emenda de substitución foi aceptada polos populares. O PSdeG abstívose e o BNG rexeitou a iniciativa.

O texto aprobado solicita que, unha vez que entre en vigor o novo regulamento, iníciese un proceso de diálogo co sector para o mantemento "e mellora" dos coeficientes, "tendo en conta que os cambios substanciais na realidade operativa de embarcacións e prácticas de marisqueo demanda esta posibilidade de cambio".

Durante o debate da proposición non de lei, o deputado do PP Carlos López mostrou a "preocupación" do seu grupo por "o benestar dos galegos" e máis aínda polo de "un sector sensible" como o pesqueiro. Así, chamou a acabar con certos "atavismos" neste campo.

OPOSICIÓN

Para xustificar o rexeitamento do Bloque, a parlamentaria Montse Prado dixo que a iniciativa é "unha auténtica rebaixa" do que xa se acordou na Cámara con anterioridade sobre este tema. "Di que o que acordamos non vale de nada e os mariñeiros poden ver atrasada en anos a corrección", advertiu.

Por parte do PSOE, Loli Toja preguntou ao grupo maioritario se con este tema pásalle "como coa AP-9, que non lle escoitan" en Madrid. "Non acabamos de comprender a iniciativa, salvo que busquen o titular", apuntou a socialista.

En representación de En Marea, Juan Merlo expuxo a súa emenda --finalmente aceptada-- ao entender que a redacción orixinal estaba "chea de termos vagos" e servía "o mesmo" para defender dereitos que para "recortalos".