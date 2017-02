Detido un veciño de Rianxo (A Coruña) tras interceptarlle dose de cocaína e marihuana

Axentes do a Garda Civil de Boiro (Boiro) detiveron a un veciño da localidade coruñesa de Rianxo ao que interceptaron no vehículo no que circulaba dose de cocaína e marihuana.

Segundo informou o Instituto Armado, o martes foi detido un veciño da localidade de Rianxo pola comisión dun delito contra a saúde pública por tráfico de drogas tras acharlle no vehículo no que viaxaba diversas doses de cocaína, marihuana e unha pistola de imitación.

Sobre as 4,00 horas do martes unha patrulla do Posto Principal de Boiro localizou nun polígono industrial da localidade de Rianxo a un individuo a bordo dun turismo Opel Insignia que, ao paso dos axentes, tratou de ocultarse.

Ao verificar o interior do vehículo, segundo indican as mesmas fontes, púidose achar aos pés do condutor unha pistola curta de imitación, diversas doses de cocaína en bolsitas de plástico e 70 gramos de marihuana distribuídos en dúas bolsas herméticas.

Así mesmo, procedeuse á aprehensión de tres teléfonos móbiles, unha navalla e diñeiro en efectivo fraccionado, segundo concreta o Instituto Armado.

O home, ao que se lle imputa a comisión dun delito de tráfico de drogas, así como os efectos intervidos, foron postos a disposición xudicial ante o xulgado de Instrución de garda de Padrón.