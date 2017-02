Pleno.- A Cámara demanda que a Xunta medie para que non se peche o CIM de Ponte Caldelas

O Parlamento galego aprobou este mércores unha iniciativa do PPdeG --coa abstención de toda a oposición-- na que insta á Xunta a que se dirixa ao Concello de Ponte Caldelas (Pontevedra) para que se adopten as medidas necesarias co fin de evitar o peche do Centro de Información á Muller (CIM) deste municipio.

A deputada popular Paula Prado criticou que é a "primeira vez que pecha un CIM en Galicia", nunha "liña vermella que non se debería cruzar nunca", porque o goberno municipal "pon por diante outros intereses aos das mulleres de Ponte Caldelas". Todo iso, mentres "a Xunta non só mantivo os recursos dos CIM, senón que os incrementou".

Durante o debate, a deputada socialista María Pierres espetou que "o PP non é quen de dar leccións de igualdade ao PSOE". Sobre esta cuestión asegura que se vai a "pospor a continuidade do CIM ata o ano que vén, non pechar".

Respecto diso, Pierres sinalou que detrás desta problemática atópanse cuestións de "índole laboral" das traballadoras do centro, nun asunto que está "en proceso de resolución". Así mesmo, un servizo integral de asesoría legal atenderá a vítimas de violencia machista mentres non se reabra o CIM.

Ademais, asegura que "a orixe desta situación" está no goberno popular que estivo durante anos no concello e que "deixou en herdanza" esta problemática.

ESTUDO SOBRE A SITUACIÓN DOS CIM

Pola súa banda, Paula Quinteiro (En Marea) afirmou que non se pode consentir que se peche "ningún destes centros", aínda que considera que a Xunta debe facer un maior esforzo para a dotación de recursos materiais e humanos.

A continuación, Quinteiro reprochou aos populares que "mentres defenden a igualdade con grandes palabras están a recortar as partidas". Tamén demandou un estudo exhaustivo sobre a situación dos CIM en Galicia para mellorar o seu funcionamento en "un momento de repunte das violencias machistas".

Olalla Rodil (BNG) dixo que para facer a súa intervención ía tentar "non baixar ao terreo embarrado" no que Paula Prado "está instalada". Por iso, tras censurar o "uso político" do PP do peche do CIM de Ponte Caldelas, emprazou a que "non se deixe en solitario aos concellos na xestión deste servizo".

Finalmente, ante as acusacións da oposición ao PP de que non se preocupaba cando o CIM de Cambados (cando tiña goberno popular) "pechábase e abría" e "aparecía e desaparecía como o Guadiana", Prado xustificou que ese centro non se pechou, senón que se mancomunou para chegar a máis concellos.