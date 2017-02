VIGO, 8 EUROPA PRESS)

O xuízo, que en setembro de 2016 foi aprazado por problemas de saúde do acusado, celebrouse na mañá deste mércores na Sección Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, onde as declaracións da vítima e doutros dous menores amigos seus realizáronse tras un biombo e a porta pechada.

Pola súa banda, o acusado, José María P., explicou que coñeceu ao menor e empezaron a falar despois de que un día fose correndo e tropezásese con el. "Había amizade sen máis", aseverou, indicando que "había semanas que non lle vía e outras que lle vía dúas veces". Neste marco, xustificou a relación en que está "cómodo falando e enredando con nenos de 12 anos" e sente "moi a gusto con rapaces" desa idade.

Ante a negación dos feitos, ao ser cuestionado pola fiscal sobre os motivos para que fose denunciado, mantivo que "non ten lóxica nin sentido que diga" que abusou del. "Se sobe no meu coche e di que lle toquei, non sobe outra vez e non me chama seguido", defendeu, apuntando que a posible motivación é que na familia do menor "viron unha oportunidade de sacar diñeiro".

A continuación, o home dixo que conversou cos pais do menor "varias veces" e trasladoulles que o neno dicía que "lle pegaban", e en concreto que a súa nai lle daba "cunha bombona de butano e --o seu-- pai coa correa". De feito, engadiu que o menor lle chegou a pedir por mensaxería móbil que denunciase estes episodios de supostos malos tratos.

RELACIÓN CO NENO

O home, que segundo dixo a fiscal xa foi condenado no pasado por feitos da mesma natureza, recoñeceu que fixo agasallos ao neno, pero matizou que eran "cousas de pouco valor", como chucherías, un reloxo de seis euros, invitacións a hamburguesas ou darlle uns "dous euros os venres".

No relativo aos encontros, admitiu que nalgúns deles levou no seu vehículo ao menor --e en ocasións tamén a dous amigos do neno, tamén menores--, ata o instituto, a tomar unha hamburguesa ou a pasear. En todo caso, remarcou que á súa casa non foi "ningún" deles.

Ante estas cuestións, a fiscal lembrou ao acusado que nunha comparecencia previa manifestou que a vítima foi dúas veces á súa vivenda, declaración que asinou; aínda que este mércores o home alegou que "o problema das declaracións é que hai moitos papeis e nin sabes o que firmas".

OS FEITOS

Tal e como consta no escrito do Ministerio Público, o acusado abordou ao neno, que no momento dos feitos contaba con 12 anos, cando camiñaba por Vigo e, tras conversar con el, ofreceuse a recollelo e trasladalo no seu coche ata o instituto no que o menor cursaba a ESO.

Estes encontros fóronse convertendo nunha rutina, e o acusado foise gañando a confianza do neno facéndolle agasallos, como reloxos, un teléfono móbil e diñeiro. O home tamén contactaba co menor acudindo a un centro comercial, que o crío frecuentaba xunto cos seus amigos, aos que tamén agasallaba con agasallos e convidándoos a hamburguesas.

A Fiscalía sinala, así mesmo, que o home levaba ao menor e aos seus amigos no seu coche e que, nalgunhas ocasións, chegou a realizarlle tocamentos á vítima, que ía no asento do copiloto. Noutras ocasións, o acusado convidou ao menor á súa casa, onde lle realizou tocamentos con ánimo libidinoso e abusou del.

De acordo coa acusación pública, o home non chegou a usar a forza para cometer estes actos, aínda que advertía ao neno de que non debía contar a ninguén o sucedido, e mesmo o convenceu para que borrase todas as conversacións que mantiveran por 'whatsapp'.

Por estes feitos, a Fiscalía solicita que este veciño de Vigo sexa condenado a seis anos de prisión, que se lle prohiba achegarse a menos de 500 metros do menor durante 10 anos e que lle indemnice en 6.000 euros. Pola súa banda, a defensa mostrouse desconforme con todos estas acusacións e interesou a libre absolución do home.