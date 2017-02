O economista Santiago Lago, representante de Galicia no grupo de expertos para sentar as bases do novo sistema de financiamento autonómico, fixo un chamamento á "prudencia" e a "traballar con discreción" no que considera que será un "proceso longo e complexo".

Así o sinalou este mércores na Deputación de Ourense, onde acudiu para presentar, xunto ao presidente desta institución, Manuel Baltar, un convenio para a posta en marcha dun "observatorio municipal" de ámbito estatal.

Lago declinou explicar cales van ser as liñas de traballo que defenda a Comunidade galega neste foro chamado a marcar as liñas do futuro financiamento autonómico e apostou por "traballar con discreción".

Con todo, si confirmou que o punto de partida será "obviamente" o acordado no Parlamento galego, onde os grupos socialista e popular selaron un acordo.

En concreto, ambas as formacións coincidiron na necesidade de que se teñan en conta as especiais características dunha poboación envellecida e dispersa, aínda que non chegaron a un acordo respecto da contía que debe obter Galicia nin para reclamar un aumento de fondos.

Pola súa banda, BNG e En Marea insistiron no dereito de Galicia a xestionar os seus propios fondos.

PUNTO DE PARTIDA

"As posicións dos parlamentarios ten que ser o punto de partida", reiterou Lago, quen insistiu na necesidade de "ser particularmente prudente e non falar deste asunto ao longo dos meses que dure esta comisión".

A comisión nomearase este venres no Consello de Ministros. Lago explicou que a partir dese momento ábrese un período que "podería durar tres meses" e que contará con "tres fases" diferenciadas.

TRES FASES

Este traballo abrirase cunha fase unha "técnica", outra na que os directores xerais das Comunidades Autónomas "recibirán os informes dos expertos", e unha terceira que Lago definiu como "a fase política pura", na que intervirán os conselleiros autonómicos no Consello de Política Fiscal.

"Hai moito traballo por diante. Nós entramos nunha primeira fase que obviamente é importante pero que vai estar moi matizada polos representantes políticos que son os que teñen a lexitimidade", dixo Lago.

O representante de Galicia no grupo de expertos insistiu en que os técnicos "botan unha man, suxiren e ofrecen alternativas", pero os que deciden "son os políticos escollidos polos cidadáns".