Deteñen a unha muller por subtraer 550 euros ao descoido nos bolsos das dependentas dunha libraría de Ourense

Axentes da Policía Nacional detido en Ourense a unha muller como presunta autora dun furto ao descoido cometido nunha libraría céntrica da capital ourensá ao subtraer 550 euros dos bolsos das dependentas.

Segundo informou a Comisaría de Ourense, os feitos que motivaron a detención sucederon o pasado día 16 de xaneiro de 2017 cando a propietaria da libraría manifestou que sobre as 17,50 horas, mentres atendía a uns clientes, accedeu unha muller que se dirixiu á súa nai, que tamén estaba no establecemento nese mesmo momento, para mostrar interese por un libro.

A nai da dona contestoulle que tiña que esperar a poder ser atendida pola súa filla cando terminase cos outros clientes. Esta señora, mentres esperaba, solicitou ir ao baño, tras o que terminou ao pouco intre e saíu da libraría á vez que alegaba que xa volvería máis tarde.

Nese momento, segundo indican as mesmas fontes policiais, as dependentas decatáronse de que no baño estaban tirados os seus bolsos e comprobaron que dos mesmos faltaba a cantidade de 550 euros.

Coñecidos estes feitos pola Unidade de Delincuencia Especializada e Violenta da Comisaria Provincial de Ourense (UDEV), e despois de ouvir declaracións de vítimas así como demais investigacións practicadas, identificouse e detido á presunta autora do delito de furto denunciado.

As subtraccións realizáronse mediante o procedemento do "descoido", segundo explica a Policía, "modalidade que practica esta muller, moi coñecida no ambiente policial como delincuente habitual".

Segundo engade a Policía Nacional, a súa "especialidade" consiste no furto de efectos ao descoido en todo tipo de establecementos comerciais aos que accede "coa única intención de subtraer os mesmos". O seu lugar de actuación son o establecemento comerciais situados no centro da cidade, onde a súa actividade delituosa continuada "xera alarma social entre os distintos responsables dos comercios", segundo abundan as mesmas fontes policiais.

Á detida, de 40 anos de idade e natural de Estavayer (Suíza), cónstanlle 16 detencións anteriores das que sete se produciron no últimos catro meses. A muller pasou a disposición xudicial o martes, tras o que quedou en liberdade con cargos.