Ourense terá un Observatorio Nacional sobre Municipalismo e acollerá un congreso sobre administración local este 2017

Ourense contará cun Observatorio nacional dedicado a impulsar a investigación e a divulgación de cuestións relacionadas co municipalismo e acollerá en xuño deste ano un congreso nacional sobre administracións locais.

Así o confirmou este mércores o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, tras a firma dun convenio co Grupo de Investigación Governance and Economics Research Network (GEN), representado polo seu director, o profesor universitario Santiago Lago.

Manuel Baltar destacou esta colaboración como "unha alianza" institucional e académica que nace "con vocación de permanencia" coa intención de "profundar na realidade do municipalismo".

O primeiro dos logros desta "alianza" co Grupo Gen será a creación en Ourense dun observatorio para analizar o municipalismo galego e español, segundo dixo Baltar.

Ademais, o presidente da Deputación ourensá resaltou que o acordo permitirá colocar á provincia "na vangarda nacional" como "lugar de celebración do primeiro Congreso Nacional sobre Administración local".

Por último informou de que o acordo, que conta cun investimento de 50.000 euros, suporá a realización dun informe sobre a realidade municipal de ámbito nacional que sirva de referente ao resto de provincias e comunidades autónomas.

"ACTUALIZAR"

Este tres puntos tamén foron destacados por Santiago Lago, director do Grupo GEN. Respecto diso, informou de que a posta en marcha do Observatorio do mundo local servirá para "actualizar e ofrecer información en tempo real" sobre orzamentos, trasparencia e xestión pública.

O representante do Grupo GEN datou no mes de xuño a celebración do Congreso Nacional sobre Administración Local, que cualificou como unha oportunidade para "integrar" as experiencias neste sector por parte de académicos e membros da administración local.

Respecto ao informe sobre municipalismo en España, Lago resaltou que se realizará coas achegas de "os mellores expertos" tanto do ámbito académico como da administración e que "estará escrito de modo que poida chegar a toda a cidadanía".

O convenio relaciona á Deputación de Ourense coa Rede Localis, "unha importante plataforma de análise e estudo da realidade local galega e española que naceu en 2015 e na que participan profesores do tres universidades de Galicia e outras do resto de España, así como técnicos da administración local", segundo concluíu Santiago Lago.