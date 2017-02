Picoteo galego con toque viaxeiro no novo local de Pepe Solla en Valencia

O chef Pepe Solla trae a Valencia a esencia do picoteo galego pero co seu particular "toque viaxeiro" na súa nova casa de Petiscos, na que o bo produto do Atlántico centra unha cociña "sinxela, pero ben feita" e enriquecida con "as influencias" aprendidas na súa deambular por outros fogóns.

O cociñeiro, Estrela Michelín en Poio (Pontevedra), presentou este mércores en Valencia o seu novo establecemento, situado na praza porta do Mar, tras o éxito conseguido por Atlántico Casa de Comidas e Atlántico Casa de Petiscos en Madrid.

Así, trae á cidade do Turia esta fórmula sustentada nunha carta con prezos moi axustados baseada nun picoteo "sinxelo e moi rico" que ofrece o bo xénero galego, fuxindo de "todas as historias que rodean aos gastronómicos". Aos poucos, irán a incorporando os produtos valencianos, en especial da súa horta, ás receitas atlánticas. "O cociñeiro que non viaxa se empobrece", corrobora.

Aguachile de polbo, berberechos aderezados 'a feira', zamburiñas en salsa agridoce pemento e algas, mexillóns en 'curry' verde, tartar de gambas con crema de cogomelos, croquetas de centola, cachelos bravos, tartar de vaca galega con queixo de ovella, fabas de Lourenzá con orella melosa ou bao de xarrete e empanadas recentemente feitas son estes "beliscos sutís" que se ofrecen.

Pero aínda que a carta susténtase nestas porcións para compartir, tamén se ofrecen pratos. Un peixe, pescada traída do porto de Celeiro, e dúas carnes, unha costela ibérica e taco de vaca galega madurada 40 días.

A proposta péchase con bocadillos de pan galego, de 40 ou 20 centímetros, de luras e salsa cítrica ou de raxo con pementos do padrón. Tres postres pechan unha carta na que os caldos galegos teñen todos o protagonismo aínda que tamén se ofrecen outros viños nacionais. Ademais, en Valencia vaise a empezar un novo proxecto de dar aos cocktails unha versión galega para acompañar ao picoteo.

EXPANSIÓN

Solla, que aprendeu nos fogóns do restaurante que os seus pais abriron en Pontevedra hai xa 61 anos, abriu en outubro 2015 en Madrid 'Atlántico Casa de Comidas', un nome co que quería plasmar a súa vocación dunha cociña "sinxela, pero rica" e co produto do Atlántico como protagonista.

Así, explicou que o éxito que cultivou levou a Compañía do Trópico a proporlle un segundo local en Madrid. Solla "se reinventa" e abre Atlántico Casa de Petiscos, esa palabra galega para falar de porcións, de anacos pequenos. O grupo de restauración, tras a gran acollida, propúxolle abrir un novo local e escolleu Valencia porque é "unha cidade moi apetecible" que conta cun público habituado a saír a comer fóra.