O novo director do Instituto Cervantes, Juan Manuel Bonet, tomou este mércores 8 de febreiro posesión do seu cargo reclamando máis orzamento para "superar as estreitezas" actuais que obrigan á institución a "facer milagres cotiáns". Ademais, asegurou que buscará "entendemento" con outras linguas cooficiais.

Nunha sala chea de representantes da cultura e arroupado polos ministros de Exteriores e Educación Cultura e Deporte, Alfonso Dastis e Íñigo Méndez de Vigo respectivamente, así como do seu predecesor, Víctor García da Concha, Bonet fixo esta petición que foi recibida con aplausos por moitos dos presentes no acto.

O dirixente dirixiuse aos ministros, aos que cualificou como "sensibles á problemática" e dos que espera que reciban "con bos ollos" estas propostas, que "nunca serán irrealistas". "Hai que facer milagres neste instituto que no últimos oito anos perdeu case o 29% das transferencias do Estado. Só corrixindo esta situación poderase funcionar a pleno rendemento", aseverou.

Ademais, engadiu unha segunda petición, a dunha autonomía "e independencia de criterio" que "é xa unha realidade" para a institución, pero á que "hai que buscarlle un encaixe xurídico" como teñen outras institucións como o Museo do Prado, tal e como detallou a un grupo de xornalistas Bonet á conclusión do seu discurso.

En liñas xerais, o discurso de Bonet virou ao redor dos seus proxectos de futuro que estarán englobados dentro dun "plan de choque cultural", aínda que matizou que en ningún caso será "rupturista" respecto do labor de De la Concha.

"A ruptura pola ruptura non está no meu talante e serei continuador do bo que fixeron os meus predecesores, así como o máis innovador que saiba", indicou. En calquera caso, un dos primeiros puntos que considera débese impulsar é a da difusión da cultura en catalán, galego e vasco.

REUNIÓNS

Bonet, quen celebrou que a primeira carta de felicitación foi a do director do Institut Ramón Llul, Manuel Forcano, anunciou unha serie de encontros cos seus homólogos tanto do citado instituto catalán como co do Consello da Cultura Galega e do Instituto Extepare.

"Ás veces repróchallenos non facer o suficiente neste campo, pero a ninguén se lle escapa que non é leste un terreo fácil, e menos nestes momentos. Oxalá atopemos terreos de entendemento", afirmou.

IBEROAMÉRICA E TRUMP

Respecto da política exterior, incidiu na importancia de "ser aínda máis iberoamericano do que foi ata agora" o Cervantes. Neste sentido, instou a "profundar" na súa relación con Iberoamérica a través de "sinerxías" coas institucións españolas da zona.

"Fisicamente só estamos presentes en Brasil, aínda que tamén hai que mencionar a nosa rede en Estados Unidos. Estou a desexar falar pronto desta problemática cos ministros para explorar novos camiños. Por que non podería o Cervantes ensinar o español en Cidade de México ou Buenos Aires?", preguntou.

Precisamente, á conclusión do acto, preguntóuselle sobre posibles repercusións da política de Trump no crecemento do español en Estados Unidos. "De momento, a web da Casa Branca volveu a incluír o espazo en español. Nós imos da man de México neste país e imos seguir indo", indicou.

HALAGOS DOS MINISTROS

Tanto Méndez de Vigo como Dastis reiteraron que Bonet contará co seu apoio para esta nova etapa. O ministro de Cultura resaltou que a continuidade é importante porque "demostra sentido de Estado e vontade de ir ao futuro xuntos". "Ábrese unha etapa esperanzadora e serás un digno continuador", dixo Méndez de Vigo.

Así mesmo, comentou con humor que Bonet xa lles puxo "deberes", aínda que recoñeceu que na anterior etapa de crise cumpriuse con "o milagre". "Eu son unha persoa que cre nos milagres. Moita sorte nesta nova etapa porque sei que ilusión non che fai falta", apuntou.

DE LA CONCHA: "MISIÓN CUMPRIDA"

Pola súa banda, Dastis falou dun "balance positivo sen compracencia" da anterior etapa, insistindo no obxectivo de expandirse en Iberoamérica. Ademais, respecto ao orzamento, lembrou que a metade do orzamento do Cervantes vén de recursos propios. "Iso garante a súa estabilidade, sen prexuízo de que o Goberno traballe en aumentar o seu orzamento", destacou.

Por último, De la Concha defendeu a súa "misión basicamente cumprida" durante o cinco anos que estivo á fronte do Cervantes. "Foi un encargo transcendente pero en anos díficiles. Agora non hai ninguén mellor para lograr un Cervantes iberoamericano e español apoiándose no castelán e o resto das linguas cooficiais", concluíu.