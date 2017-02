As reservas dos grupos sanguíneos A- e A+ seguen baixas en Galicia

As reservas dos grupos sanguíneos A positivo (A+) e A negativo (A-) seguen baixas na Comunidade galega, mentres que as de Cero positivo (0+) e Cero negativo (0-) permanecen normais, segundo a información facilitada este mércores pola Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

Respecto diso, ADOS lembra que para poder atender as necesidades dos centros sanitarios galegos son necesarias 500 doazóns de sangue cada día, polo que subliña a importancia de acudir a doar de todos os grupos sanguíneos.

Co fin de facilitar a doazón, o vindeiro luns 13 de febreiro acudirán unidades móbiles aos municipios coruñeses de Neda --diante da Casa da Cultura--, A Coruña --zona Catro Camiños--, Vimianzo --diante do Concello-- e Arzúa --campo da feira--.

Tamén o luns desprazaranse unidades móbiles ao concello lucense de Monterroso --á beira do Consistorio-- e aos ourensáns de Baños de Molgas --diante do Bar Gándara-- e Xunqueira de Ambía --fronte ao Concello--.

Así mesmo, mobilizaranse unidades móbiles de ADOS nas localidades pontevedresas de Vilanova de Arousa --diante do Concello--, A Illa de Arousa --no Paseo Marítimo do Campo-- e Bueu --xunto á antiga Casa do Mar--.