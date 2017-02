O pleno do Consello Consultivo aproba unha declaración en defensa do seu presidente

O pleno do Consello Consultivo de Galicia informou de que se reuniu este mércores en sesión plenaria para aprobar "expresamente" unha declaración de apoio ao seu presidente, José Luís Costa Pillado, tras as críticas que recibiu nos últimos días.

Nun comunicado, no que se ratifica que o acordo se adoptou cun voto discrepante ("4-1 e a abstención do presidente), recóllese o seu contido, que subliña que Costa Pillado "cumpriu e cumpre, con exquisita corrección, as obrigacións do seu cargo" conforme están reguladas pola lei.

Ao tempo, o acordo "reitera e renova" a "plena confianza" en Costa Pillado como presidente do Consultivo, "puntualizando que todos os acordos adoptados polo pleno" tómanse "por todos os integrantes deste órgano e non individualmente polo presidente".

A decisión, remarca o comunicado, adoptouse en primeiro lugar como resposta "ás críticas que personalizaron no presidente Costa Pillado a decisión plenaria de deixar en suspenso a retribución dun complemento de produtividade entre o persoal funcionario da institución", cando en realidade tratouse dunha iniciativa "tomada e asumida polo pleno".

Paralelamente ao acordo adoptado este mércores, o Consultivo informa de que o secretario da institución, José Ángel Oreiro, emitiu "unha nota aclaratoria" en relación ás noticias difundidas nos últimos días, un documento no que incide na "completa independencia" do Consultivo e lembra que está integrado por conselleiros natos (expresidentes da Xunta), por unha banda, e electivos, por outro.

Tamén lembra que o presidente deste órgano é "elixido polos conselleiros e non polo presidente da Xunta, cuxa intervención está limitada ao acto formal do nomeamento".

SENTENZA QUE AÍNDA "NON É FIRME"

O secretario puntualiza que a independencia do órgano reside unicamente nos conselleiros. Por tanto, esgrime que "o proceso de adscrición dos letrados do Consultivo ao corpo xeral de letrados da Xunta", obxecto de debate parlamentario nestes días, "non garda ningunha relación coa independencia da institución.

A nota do secretario remarca tamén que o acordo de suspensión do complemento de produtividade correspondeu "ao pleno do Consultivo, e non ao presidente", e subliña que a sentenza ditada polo Xulgado Contencioso Administrativo sobre o recurso interposto por un funcionario contra a devandita decisión "aínda non é firme".