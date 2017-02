As demolicións por ilegalidades urbanísticas seguen á alza e soben un 18% en 2016, con 182, as 86% voluntarias

As demolicións por ilegalidades urbanísticas en 2016 situáronse en 182 en Galicia, o que supón un aumento do 18% respecto de 2015. Un 86% delas foron voluntarias, unhas 157, e o restante 14%, isto é, unhas 25 actuacións, foron executadas de maneira subsidiaria pola Axencia de protección da legalidade urbanística.

Así se desprende do balance de actividade deste organismo relativo ao pasado exercicio, que presentou este mércores en rolda de prensa o director da axencia, José Antonio Cerdeira.

Desta maneira, as demolicións seguen a súa tendencia á alza na comunidade: foron 37 en 2009, unha máis en 2010 (38), tanto en 2011 como en 2012 rexistráronse 72, aumentaron ata o centenar en 2013, chegaron a ser 129 en 2014 e o dato de 2015 ascendera ata 154.

O grao de reposición da legalidade urbanística por parte dos particulares (un 86% dos casos) relacionouno o responsable do ente coa percepción cidadá de que cumprir coa legalidade é a solución última e coa que se evita un maio número de multas. Con todo, en 2015 foran voluntarias o 90% das demolicións.

EN TOTAL, 462 EXPEDIENTES

O pasado exercicio iniciáronse 462 expedientes de reposición da legalidade ao amparo da lei de ordenación urbanística de 2002 e da lei de costas, fronte aos 232 de 2009: é dicir, que se incrementou a actividade nese ámbito nun 99%.

Deles, os resoltos foron 458, unha nova marca para a axencia, cunha cifra que reivindica haber ido consolidando ano a ano desde 2009, cando se rexistraron 121. Segundo apuntou Cerdeira, 119 dos 458 resoltos foron remitidos á Fiscalía.

A este respecto, Cerdeira resaltou que nun 90% dos casos a Fiscalía confirmou as resolucións da Axencia de protección da legalidade urbanística, o que, segundo subliñou, é proba do rigor e profesionalidade coa que traballa este organismo.

Durante o pasado ano, a axencia remitiu a Fiscalía un total de 119 expedientes, fronte aos 153 remitidos no ano 2015, por un suposto delito contra a ordenación do territorio.

A xuízo do responsable autonómico, este dato pon de manifesto que as canles e canles de colaboración entre as distintas administracións funcionan para avanzar no reto de concienciar sobre o respecto polo territorio e a paisaxe de Galicia.

Ademais, a axencia ten a función de velar pola protección da costa, asumindo as competencias de reposición e sanción na zona de servidume de protección do dominio público marítimo terrestre. En 2016, resolvéronse 106 expedientes sancionadores no litoral, fronte aos 49 do ano anterior.

MÁIS MULTAS

As multas coercitivas impostas pola Axencia de protección dá legalidade urbanística aumentaron un 4% en 2016 en relación con 2015, ao pasar de 520 a 541. O importe ascendeu un 10,4%, ata situarse en 1,7 millóns de euros.

Con todo, a cifra de multas é inferior á que se impuxo en 2014 (cando foron 550) e tamén á de 2013, cando se contabilizou o número máximo (586).

No referente á contía, en 2012 estas multas alcanzaron o seu valor record, de 1,92 millóns de euros. Desde entón baixaron ata 975.000 euros en 2013 e tomaron unha tendencia ascendente a partir dese momento: 1,36 millóns en 2014, o seguinte ano 1,54 millóns e en 2016 os 1,7 millóns mencionados.