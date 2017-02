O pintor Xurxo Alonso ilustra unha reedición do poemario de Rosalía 'Nas beiras do Sar'

O Patito Editorial ultimou a publicación do poemario 'Nas beiras do Sar', de Rosalía de Castro, ilustrado polo pintor Xurxo Alonso, un volume co que conclúe o proxecto de edición da poesía completa da autora padronesa ilustrada por recoñecidos artistas galegos.

Segundo informou a editorial, a colección púxose en marcha en 2011 coa intención de "engrandecer" a poesía de Rosalía de Castro, dotándoa do valor engadido de ilustracións realizadas por artistas contemporáneos.

Nesta ocasión, Xurxo Alonso dialoga cos poemas de Rosalía desde o equilibrio entre a figuración e a abstracción, característico da súa obra.

Coincidindo coa publicación do volume e co 180 aniversario do nacemento de Rosalía de Castro, O Patito Editorial organizou tamén unha exposición na que se mostra unha antoloxía das obras coas que se ilustraron estes libros.

Na exposición, que ata o 28 de febreiro pode verse na galería Sargadelos de Santiago, colgan varios dos orixinais que Fausto creou para ilustrar 'A Flor / Á miña nai', Pepe Varro para 'Cantares Gallegos', Álvaro de la Vega para 'Follas Novas', Manolo Figueira para 'Poesía Variada' e Xurxo Alonso para 'Nas beiras do Sar'.

O vindeiro martes, 21 de febreiro, ás 19,30 horas na propia Galería Sargadelos terá lugar un acto no que se presentará o último título da colección e no que se renderá unha pequena homenaxe a Fran Pérez 'Narf'.