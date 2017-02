A Audiencia de Ourense ratifica a prisión provisional para o investigado por efectuar disparos nun supermercado

A Audiencia Provincial de Ourense ratificou a prisión provisional comunicada e sen fianza para o home investigado por efectuar disparos nun supermercado da cidade por existir "risco de reiteración delituosa".

Segundo informaron fontes xudiciais, a Audiencia ourensá desestimou o recurso de apelación interposto pola defensa do home investigado por efectuar varios disparos nun supermercado contra a decisión do xuíz instrutor de envialo a prisión provisional comunicada e sen fianza.

As mesmas fontes xudiciais explicaron que o Tribunal confirma a decisión ao entender, do mesmo xeito que o xuíz instrutor da causa, que "existe risco de reiteración delituosa".

FEITOS

O pasado 13 de xaneiro o xuíz instrutor decretou prisión provisional comunicada e sen fianza para Carlos Stefano G., o home de 35 anos detido o día 11 tras irromper cunha escopeta nun supermercado de Ourense.

O xuíz decretou que Carlos Stefano G. non ingresase directamente en prisión, senón que se trasladase á Unidade de Agudos do CHUO para o seu diagnóstico e a súa estabilización no caso de que fose necesario. Estaba previsto o seu ingreso na prisión de Pereiro de Aguiar cando a súa situación aconselláseo.

O detido, que se negou a declarar ante o xuíz, está acusado os delitos de danos, roubo con intimidación, desorde pública, tenencia ilícita de armas e atentado contra a autoridade.

Os feitos tiveron lugar o mércores 11 de xaneiro, ao redor das 14,00 horas, cando o individuo, que era cliente habitual e vivía encima do supermercado, entrou cunha bolsa verde na que portaba unha escopeta de canóns paralelos.

Nun primeiro momento realizou catro disparos cara ao teito na zona das bebidas e tirou ao chan varias botellas. Nese momento moitos clientes que estaban no local fuxiron polas portas do establecemento, mentres que outros foron escondidos en distintos almacéns polos traballadores do comercio.

Un policía local que se achegou para facer unhas compras foi o que alertou á Policía Nacional e en dúas ocasións cominou ao home a que depuxese a súa arma. Despois de que o detido disparase na dirección en que se atopaba afastouse da entrada do supermercado e esperou a chegada da Policía Nacional. Cando foi detido o home deixara a súa escopeta encima dunha caixa e tirouse ao chan.