Abanca pon en marcha unha nova unidade de banca especializada en particulares con patrimonio medio-alto

Abanca puxo en marcha unha nova unidade de banca especializada, Abanca Persoal, que se centra en clientes particulares con patrimonio medio-alto e con necesidades especiais de atención e servizos. Esta unidade xa chega a uns 150.000 clientes actuais, e o obxectivo da entidade é liderar o mercado galego para este segmento de clientes e ser a súa entidade de referencia en España.

Na presentación deste mércores en Vigo, o director xeral de Negocio España, Luís Beraza, explicou que esta unidade, que se enmarca no plan de "transformación radical" iniciado polo banco hai dous anos, únese a outros segmentos de atención especializada como son a banca privada, Abanca MCA, Abanca Agro, Abanca Mar, e Abanca Consumer Finance, entre outros.

Coa intención de "atender ás necesidades específicas de clientes específicos", a entidade presentou Abanca Persoal, que se dirixe a clientes cun patrimonio de entre 100.000 e 500.000 euros ou que teñen ingresos mensuais superiores a 3.000 euros, que queren unha resposta a "necesidades non típicas" e que necesitan unha atención "superior á do cliente comerciante polo miúdo".

Trátase dun cliente, segundo apuntou, que require "sinxeleza, axilidade, transparencia, alta personalización, unha calidade superior e horarios diferentes" (moi pronto pola mañá ou moi tarde pola tarde); que reclama recomendacións e asesoramento superior; e que consome produtos "non tipicamente xeneralistas", segundo apostila.

Así as cousas, dentro deste segmento englóbanse tres grupos de clientes tipo: Asalariados con rendas superiores a 3.000 euros, como certos profesionais de alta cualificación e directivos de empresas de entre 30 e máis de 40 anos; persoas con fillos maiores e hipotecas pagas que empezan a aforrar; e persoas retiradas ou xubiladas que teñen un patrimonio de certo nivel.

150.000 CLIENTES

O director de Banca de Particulares de Abanca, Manuel Nogueira, explicou que se poden beneficiar destes produtos e servizos 'exclusivos' uns 150.000 clientes do banco, o que representa o 8 por cento do total e supón 13.000 millóns de euros do volume de negocio; aínda que a súa aspiración é "ser a entidade de referencia para clientes e potenciais clientes".

A través de Abanca Persoal, proporciónase un servizo personalizado para cada cliente, unha oferta de produtos exclusivos, vehículos de investimento, xestión con asesores, e tecnoloxía e innovación específicas. Para todo iso, o banco conta con 120 xestores e 50 asesores personalizados e habilitou oficinas específicas.

A directora de Abanca Persoal, Mónica Vázquez, explicou que con todo isto búscase que os clientes saiban "quen é o seu xestor e asesor", quen lles coñece e atende "de forma continua e en horario ampliado"; e adaptar a atención e servizo a cada perfil de cliente --conservador, moderado, decidido e agresivo--.

Así mesmo, ofrécenselles os produtos que máis demandan e dáselles solucións de financiamento con condicións exclusivas; asesóraselles, mediante unha análise persoal, unha planificación, unha proposta, a implementación de estratexias e o seguimento e control destas; e finalmente, ponse á súa disposición as diversas canles que demanda este tipo de cliente --web, apps, etc.--.