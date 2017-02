Fomento garante ao Concello de Pontevedra que a A-57 enlazará coa Autovía do Salnés

A A-57 enlazará coa autovía do Salnés en Curro (Barro), segundo garantiu o Ministerio de Fomento ao Concello de Pontevedra. Foron técnicos da demarcación provincial de Estradas do Estado quen o confirmaron nunha reunión que mantiveron co alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, e o concelleiro de Infraestruturas, César Mosquera.

Este mércores, Mosquera informou do contido desta reunión nunha rolda de prensa na que detallou que a continuidade desta infraestrutura era unha petición expresa de Pontevedra, ao entender que unicamente co tramo en execución, entre Vilaboa e A Ermida, a autovía non tería sentido como circunvalación da cidade.

Segundo indicou, Fomento explicou que as obras da A-57 van "segundo o previsto" e que se están realizando con "lentitude" pola petición do Concello de ser "moi coidadosos" coas afeccións que poidan provocar as obras na zona, especialmente na Fracha.

A previsión é que este tramo de 6,5 quilómetros, nos que se invisten 74 millóns de euros, estea terminado a finais de 2018 ou principios de 2019, segundo os cálculos de Fomento.

O segundo tramo da A-57, que unirá A Ermida con Pilarteiros, na parroquia pontevedresa de Xeve, sairá a exposición pública "nuns meses", asegurou o edil do BNG. É o paso previo a iniciar as expropiacións e a consecuente licitación da obra, que esperan que se produza ao longo de 2018.

Con máis atraso atópase o tramo que completaría os 21 quilómetros de autovía, entre Pilarteiros e Curro (Barro). César Mosquera explicou que Fomento aceptou as alegacións presentadas con respecto á conexión da A-57 co macronudo de Curro e a autovía do Salnés. Actualmente estase tramitando a declaración de impacto ambiental.

PONTE DA BARCA

Na mesma rolda de prensa, Mosquera explicou que o Concello de Pontevedra acaba de alertar á Xunta da situación "desastrosa" da cuberta da ponte da Barca e do "risco de novos desprendementos".

"Se vén un novo temporal, o Concello veríase obrigado a pechala para garantir a seguridade das persoas", advertiu.

Esta constatación, avalada por un informe técnico dos Bombeiros, foi comunicada á Xunta de Galicia cunha recomendación expresa de "actuación urxente". "Esperamos que a Xunta, que ten as competencias sobre a ponte da Barca, actúe de en breve", sinalou, antes de insistir en que "se hai outra borrasca pecharase".

Non en balde, recalcou que existe un risco real de novos desprendementos que porían en risco a seguridade das persoas e da circulación de autoestrada que pasa por baixo.