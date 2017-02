Tres de cada catro enfermeiras de Galicia sufriron un accidente biolóxico, segundo un barómetro de SATSE

Tres de cada catro dos profesionais de Enfermaría de Galicia, un 73%, enquisadas polo Barómetro Enfermeiro aseguran sufrir un accidente biolóxico durante o seu exercicio profesional --picada, corte, salpicaduras de fluídos e outros--.

Segundo este barómetro elaborado polo Sindicato de Enfermaría (Satse), a tensión laboral por unha "excesiva carga de traballo, o uso de material inadecuado e as malas condicións" do lugar de traballo son, ao seu xuízo, "os principais factores que inflúen á hora de sufrir este tipo de contratempos".

Nunha nova onda do Barómetro Enfermeiro elaborado polo Sindicato de Enfermaría os 4.608 enfermeiros de todo o país (119 en Galicia) enquisados manifestaron a súa opinión sobre a incidencia dos accidentes biolóxicos no exercicio da súa profesión, "achegando información moi valiosa para ter unha radiografía actualizada sobre o que está a ocorrer nos centros sanitarios, públicos e privados", sinalou o sindicato.

Satse indica que "maioritaria é a opinión de que os enfermeiros son os profesionais sanitarios con máis risco de sufrir este tipo de accidentes". En concreto, un 78,15 por cento así o considera, mentres que un 21,01 por cento entende que o risco é similar en todas as profesións sanitarias. Tan só un 0,84 por cento cre que outras profesións levan un maior risco que enfermaría.

Os principais factores que inflúen, en opinión dos enfermeiros enquisados, á hora de sufrir un accidente biolóxico son, por esta orde, a tensión laboral causado por "unha excesiva carga de traballo, o uso de material inadecuado e as malas condicións existentes no seu lugar de traballo", como a falta de espazo, luz inadecuada, entre outros.

Doutro lado, un 71,43 por cento dos profesionais de enfermaría enquisados sabe a existencia, no seu centro de traballo, dun protocolo sistemático de actuación en caso de producirse accidentes biolóxicos. Un 6,72 por cento, pola súa banda, apunta que non ten coñecemento do mesmo.

CASO OMISO

A xuízo de Satse, administracións sanitarias e empresas que xestionan centros sanitarios fan "caso omiso" á orde de 2013 pola que se establecen as medidas necesarias para a prevención de lesións causadas por instrumentos cortantes e punzantes, e que traspuso a directiva da Unión Europea aprobada en 2010 respecto diso.

A organización sindical lembra que, dada a súa actividade diaria, os profesionais de enfermaría "son un colectivo especialmente afectado" por este tipo de lesións que, segundo puntualiza, "levan unha alta posibilidade de contaxio de máis dunha vintena de virus potencialmente mortais, entre eles os da Hepatite --tanto B como C-- ou do VIH, entre outras enfermidades transmisibles, datos que ven corroborados pola percepción que sobre esta materia teñen os enfermeiros".