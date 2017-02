A Xunta acepta unha recomendación do Valedor para abrir escolas infantís en Nadal e Semana Santa para conciliar

A Axencia Galega de Servizos Sociais, dependente da Consellería de Política Social, anunciou á valedora do pobo, Milagros Otero, que incorporará no próximo curso unha medida recomendada por esta institución, referente á apertura dunha escola infantil por localidade durante os períodos non lectivos de Nadal e Semana Santa co obxectivo de facilitar a conciliación.

Segundo informou o Valedora, ata agora a apertura dos centros dependía da asistencia mínima de 15 usuarios e as familias debían xustificar a súa necesidade con base en motivos laborais ou de enfermidade, un requisito de asistentes mínimos que a Xunta se comprometeu a eliminar.

A actuación do valedor partiu da queixa dun particular. Para a institución, a aceptación da recomendación supón "un avance en materia de conciliación", para o que é necesario "consolidar" a posibilidade de que os nenos asistan ás escolas infantís "tamén en períodos de vacacións escolares".

A Xunta apuntou ao Valedor que na próxima resolución pola que se regularán os procedementos de adxudicación de prazas nas escolas infantís dependentes do Goberno galego "xa se incluirá esta previsión". Por criterios organizativos, seguirase pedindo ás familias unha xustificación da necesidade que teñen de levar os seus nenos á escola infantil nesas datas.