Os Tiki Phantoms regresan este venres 10 de febreiro con novo disco, Aventuras en celuloide, no que utilizaron "a gran cantidade de películas e series" que viron durante os dous últimos anos para inspirarse na composición das súas novas cancións.

Esta inspiración cinematográfica susténtase, segundo expón o guitarrista O Caníbal a Europa Press, en que "calquera canción tiki podería funcionar perfectamente como banda sonora", algo que, de feito, xa pasou en series como Alaska e Mario ou o mexicana Club de Corvos, así como na película Papá son un zombie.

"Tentamos reflectir as influencias visuais que recibimos nas nosas cancións", explican, antes de concretar que por exemplo Kiki na praia fai "alusión á peli porno dos vixiantes da praia", mentres que Viaxe estelar está influencia polas películas de serie B, Z "ou o que sexa".

Ademais, O renacido vai sobre a forma en que o guitarrista do grupo, O Dourado, "superou unha resaca monumental ao Resacón nas Vegas, e para Tolos como unha seda idearon un videoclip "moi divertido" dirixido por Dani Moreno no que compiten nunha "carreira a matar contra trogloditas, superheroes e loitadores mexicanos".

PODER VISUAL

Concretamente sobre os videoclips, O Caníbal explica que os usan para "romper a barreira" que crea a súa aspeto, pois "en todos os concertos pasa o mesmo" cando empezan a tocar "e a xente está desconfiada en plan que tíos cunha pinta máis chunga".

"Pero tras algunhas cancións e bromas pola nosa banda xa nos gañamos a súa simpatía e confianza. Os videoclips axúdannos a que xa veñan preparados para o show e con ganas de facer unha tikiconga xigante", apunta o guitarrista coa habitual broma do grupo.

Aínda que sexan divertidas, o que non é unha broma é a súa colección de cancións, que volven transitar polo surf, o garage, o spagueti e o rock do cincuenta. Unha ampla e variada paleta de cores que se debe a que son "de mentes abertas".

"Non nos limitamos a facer o mesmo unha e outra vez. Ademais, no estudo no que gravamos os nosos discos -A Atlántida Estudo- teñen moitos pedais, amplis e guitarras para usar e esta vez utilizamos algo máis de fuzz, pedais de vibrato, trompetas e percusións", apunta.

XIRA DE PRESENTACIÓN

En calquera caso, O Caníbal admite que aínda que lles gusta gravar novos temas, senten "orgullosos" da súa fama de animais de directo, posto que a banda sempre expón os concertos "como unha experiencia a lembrar" e tentan "dar un bo show" á xente que acode a verlles.

"Creo que somos a única banda que fai acrobacias, tikicongas e sacrificios humanos sobre colchóns nos seus concertos", chancea, para logo asegurar que non senten máis vellos polo paso dos anos: "O Gran Dios Tiki nos protexe do desgaste proporcionándonos enerxía ilimitada".

"Se queres comprobalo ven un día de marcha connosco", propón con aire de reto o guitarrista, quen termina, máis en serio, apuntando que a xira de presentación do álbum "ten moi boa pinta" e hai aínda moitos concertos por confirmarse. "Cada concerto sérvenos para pasalo ben, coñecer xente e, sobre todo, comer gratis", remacha.

A xira en cuestión empeza en Zaragoza (10 de marzo, Lata de Lámpadas) e continuará por Madrid (11 de marzo, Gruta 77), Tarragona (24 de marzo, Zero), Murcia (31 de marzo, 12&Medio, Microsonidos), Granada (1 de abril, Boogaclub), San Sebastián (8 de abril, CC Intxaurrondo) e Bilbao (9 de abril, Satélite T).

Logo será quenda para Vigo (28 de abril, A Fábrica de Chocolate), A Coruña (29 de abril, Mardi Gras), Santander (5 de maio), Zamora (6 de maio, A Cova do Jazz), Lleida (10 de maio, Festa Major), Salinas (28 de xullo, Longboard Festival) e Miranda de Ebro (1 e 2 de setembro, Ebrovisión Festival).