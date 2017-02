A Comisión Europea proporá un novo trazado da liña de alta tensión que unirá Galicia e Portugal

A Comisión Europea aposta pola retirada do proxecto de construción dunha liña eléctrica de alta tensión transfronteiriza entre Galicia e Portugal e a presentación dun novo trazado, tal e como trasladou este mércores unha representante da Dirección Xeral de Enerxía da Comisión Europea á eurodeputada de AGEe Lídia Senra e á concelleira de Arbo Fabiola Durán durante un encontro en Bruxelas.

O proxecto transfronteirizo, promovido por Rede Eléctrica Española e a portuguesa Rede Eléctrica Nacional, prevía o paso dunha liña de alta tensión a "tan só 20 metros de distancia de casas habitadas", lembrou AGEe, á vez que subliñou que houbo unha "forte contestación social" contra el.

Catharina Sikow-Magny, xefa de unidade B1 da Dirección Xeral de Enerxía da Comisión Europea, explicou ás representantes galegas que tanto as autoridades portuguesas como as españolas están ao tanto da existencia dun novo proxecto, que polo momento non foi feito público.

Para o novo trazado deberá facerse unha nova avaliación ambiental e consultas públicas coa poboación afectada, segundo precisou. "Nós imos seguir moi pendentes para coñecer o novo trazado e como se desenvolverá a nova consulta pública", apuntou Lídia Senra tras o encontro.

Sikow-Magny apuntou que o novo trazado proposto percorrerá, no tramo galego, o sur da provincia de Pontevedra, como o facía o seu predecesor, pero pasará "máis afastada de núcleos habitados". A representante da Comisión Europea comprometeuse, ademais, a pedir máis información sobre esta nova proposta e a transmitila á veciñanza da comarca en canto sexa posible.