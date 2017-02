Fundación María José Jove e Participa desenvolven en centros educativos unhas xornadas sobre redes sociais

A Fundación María José Jove e a Asociación Participa desenvolverán desde esta semana en centros educativos as sesións prácticas de 'enredados', VIN edición do programa 'Actúa' e que este ano pretende "formar aos mozos, pero tamén a pais e profesores, no coñecemento e bo uso nas redes sociais", segundo informan.

No últimos tres meses, ambas as entidades formaron de maneira presencial a 750 mozos de oito centros educativos da Coruña e Santiago de entre 13 e 16 anos.

Tamén sinalan que durante estas sesións "revelouse que os máis novos descoñecen a información sobre aspectos relacionados coa súa privacidade, seguridade, bo uso e bo trato a través das Redes Sociais e Apps", segundo precisan.

Dos máis dos 500 cuestionarios realizados polos mozos e mozas participantes, "despréndese que a rede máis utilizada é o Whatsapp, seguida de Instagram, Youtube e Snapchat; que coñecen o significado do ciberbullying, pero móstranse esquivos a denuncialo".

"De feito, os enquisados recoñecen facer recibido algunha vez insultos, ameazas ou burlas a través das redes, principalmente Whatsapp ou Instagram", engade a Fundación María José Jove.

PROPOSTAS PRÁCTICAS

Nesta segunda fase, a Fundación María José Jove e a Asociación Participa centraranse en exercicios prácticos nas propias aulas destinados a xerar actitudes e comportamento de bo trato nas redes.

Así mesmo, ambas as entidades lembran que, ante a imposibilidade de atender todas as demandas de participación que recibiron, envorcaron toda a formación e exercicios que levan a cabo nas sesións na web www.buentratoenlared.org.