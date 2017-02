Falece un home tras caerse dunha altura de catro metros dun tellado en Boqueixón (A Coruña)

Un home faleceu este mércores nun accidente rexistrado ao caerse dunha altura dun catro metros dun tellado no municipio de Boqueixón (A Coruña).

Segundo informaron a Europa Press fontes do 112 Galicia, os feitos sucederon sobre as 15,30 horas deste mércores no lugar de Vilaboa na parroquia de Gastrar, en Boqueixón.

Ao lugar desprazouse o helicóptero medicalizado con base en Santiago de Compostela cuxo persoal sanitario confirmou o falecemento no lugar do home A.F.V., duns 64 anos de idade, segundo sinalaron fontes sanitarias.

Ademais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, foron mobilizados a Garda Civil e Protección Civil.