Seis anos e catro meses de prisión para a nai do bebé maltratado en Ourense e case 10 para a súa exparella

A Audiencia Provincial de Ourense condena a V.G.G., un home de 35 anos, a nove anos e dez meses de prisión por malos tratos e causar lesións ao fillo do seu entón parella, que contaba con dez meses; e decreta para a nai biolóxica do menor, A.P.C., seis anos e catro meses por permitilo.

A sentenza, recollida por Europa Press, considera que V.G.G. é culpable dun delito de malos tratos habituais no ámbito familiar e que "a reiteración" destas agresións levaron a detectar no menor "ata 10 fracturas óseas" cando ingresou de urxencia no Complexo Hospitalario de Ourense (CHUO) o 20 de marzo de 2014.

Tamén lle condena a catro anos por un delito de lesións ao consideralo como o "autor" de "as múltiples facturas que o menor presentaba" ao ser ingresado.

A pena baséase nos artigos 147.1 e 148. 3 do Código Penal. No primeiro caso por tratarse de lesións que menoscabaron a integridade corporal, así como a saúde física ou mental da vítima e no segundo caso por ser lesións producidas sobre un menor de 12 anos.

"AGRESIVIDADE DESMEDIDA" POR PARTE DO ACUSADO

A sentenza confirma a existencia dunha "agresividade desmedida" por parte do acusado "golpeando e zarandeando" ao menor "con pleno desprezo ao resultado que a súa acción provocaba sobre a saúde" da vítima.

Con todo, o xuíz rexeitou a existencia dun delito de asasinato en grao de tentativa por "aplicación do desestimento" por parte do acusado. Durante o xuízo o home asegurou practicar unha masaxe cardíaca e tentar reanimar ao bebé ao "atopalo" boqueando e sen respiración no berce.

DE INTENTO DE ASASINATO, A LESIÓNS CON ENSAÑAMIENTO E ALEIVOSÍA

A sentenza substitúe esta cualificación por un delito de lesións en base ao artigo 147.1 e ao 148.2, que se refire á existencia de "ensañamiento e aleivosía" pola lesión ocasionada o 20 de marzo de 2014 e que lle provocou ao menor unha fractura cranioencefálica.

A nai da vítima foi condenada a seis anos e catro meses. Desta cifra, un ano e dez meses por considerala "autora por omisión" dun delito de malos tratos habituais "con agravante do parentesco".

O resto, catro anos e seis meses, correspóndese cun delito de lesións. Ademais, o xuíz absolveu a A.P.C. de "toda responsabilidade criminal" polo delito de asasinato en grao de tentativa.

Tamén lles impuxo o pago de 12.000 euros á representación legal do menor e o abono de 24.744,95 euros ao Sergas polos gastos médicos de atención ao bebé tras o seu ingreso.

OS FEITOS

O menor ingresou o 20 de marzo de 2014 no CHUO, por mor de que o acusado, compañeiro sentimental da nai naqueles momentos, relatase atopalo no berce cos síntomas dunha presunta morte súbita.

As análises realizadas por mor de atopar hematomas en diversas partes do corpo do bebé e por un brote epiléptico durante a súa estancia en Urxencias revelaron lesións moi graves no cranio e fracturas de diversa antigüidade en tres costelas, o cúbito, o radio, as mornas e un fémur.

O home asegurou ante o xuíz que os negróns se debían aos seus intentos de reanimalo. Os forenses que declararon durante o xuízo relataron que nunca antes se atoparon cun "cadro tan claro" da síndrome do neno maltratado, en referencia ás numerosas lesións que descubriron tras as análises radiológicos e os TACs.