O PP esixe á Deputación da Coruña que o Plan Único garanta aos concellos as axudas que percibían

O grupo do PP na Deputación da Coruña levará ao pleno deste mes unha moción na que reclamará ao goberno provincial que "garanta" que os 93 concellos da provincia non verán reducidos os seus ingresos coa posta en marcha do Plan Único.

Así o avanzou o portavoz desta formación, Agustín Hernández, sobre un plan que substituirá ao once liñas de axudas que existían ata a data para áreas como cultura, deportes, desenvolvemento de servizos sociais ou políticas de igualdade, entre outras.

Xunto aos tamén deputados Mariel Padín, Susana García, Javier Caínzos e Andrés García, Hernández insistiu en que a Deputación da Coruña ten "a obrigación" de asegurar que, "como mínimo", todos os municipios reciban a mesma achega que tiñan ata a data.

Así mesmo, Hernández lembrou que foi o goberno provincial o que presentou o Plan Único como unha iniciativa que outorgaría máis autonomía aos concellos, algo que, na súa opinión, non se poderá levar a cabo se os municipios "ven os seus ingresos reducidos". Por iso, reclamou pasar do "compromiso político" ao "formal".

REMANENTES ECONÓMICOS

Por outra banda, a moción presentada polo PP inclúe tamén a petición de que o goberno provincial anada ao Plan Único os remanentes económicos que, ao longo do exercicio, póidanse xerar.

Respecto diso, dixo que Hernández ten "unha boa oportunidade" co Plan Deportes "anunciado e presentado por todos os concellos" e que, segundo dixo, "non levou a cabo".

Mentres, reclamou tamén a posta en marcha dun mecanismo que permita que as mancomunidades ou asociacións de concellos poidan recibir as axudas da Deputación.

"Dixeron que articularían algunha forma para que este tipo de entes non perdesen financiamento que, nalgún caso, co novo plan, supón ata unha diminución de 70.000 euros".

MÁIS INVESTIMENTO, SEGUNDO O EXECUTIVO

En resposta ás demandas do PP, o goberno provincial calificou de "investimento histórico" o citado Plan e dixo que, con el, destínase aos concellos "26,6 millóns máis que o goberno anterior", en alusión á etapa do executivo do PP.

"O plan recupera a repartición de fondos con criterios obxectivos e permite unha maior autonomía municipal para programar os investimentos en función das necesidades de cada concello", expón.

Tamén sinala que supón o primeiro plan provincial que permitirá "a incorporación progresiva de remanentes ao longo do exercicio sen necesidade de tramitar unha nova convocatoria" polo que engade que poderá chegar a un investimento de "100 millóns".