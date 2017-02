O xefe de Pediatría do Chuvi únese ao grupo hospitalario HM para coordinar a Pediatría dos seus centros galegos

O grupo hospitalario privado HM anunciou este mércores a incorporación do doutor José Ramón Fernández Lorenzo (actual xefe de Pediatría no Complexo Hospitalario Universitario de Vigo) ao seu equipo, como xefe de Pediatría para o seu catro centros en Galicia.

Fernández Lorenzo, que tamén é profesor na Universidade de Santiago, presidente da Sociedade Galega de Pediatría e director científico do Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, terá ao seu cargo a unha vintena de pediatras, que traballan nos hospitais privados HM Modelo e HM Belén da Coruña, e HM Rosaleda e HM Esperanza en Santiago de Compostela.

Segundo informou este grupo hospitalario, o seu principal "reto" será aumentar a actividade asistencial deste servizo, ademais de desenvolver unha estrutura de formación continuada para os profesionais.

Tamén deberá afrontar outros desafíos: mellorar as instalacións da Maternidade HM Belén para crear unha unidade de observación de curta estancia, e trasladar a filosofía de traballo do servizo de neonatoloxía deste centro ao HM Rosaleda, co que se coordinará.

"POUCAS ÉTICO"

Fontes sindicais do ámbito sanitario de Vigo, consultadas por Europa Press, referíronse a este nomeamento como un exemplo "pouco ético" das "portas giratorias" na esfera da sanidade.

Así, Ángel Cameselle (CC.OO.) sinalou que, "a pesar de ser legal", "non parece ético" que un xefe de servizo compatibilice a súa actividade na sanidade pública co traballo no sector privado. "Noutros sectores non se concibe que un xefe traballe nunha empresa pola mañá, e noutra da competencia pola tarde", apostilou.

Segundo o representante sindical, nomeamentos deste tipo pon en cuestión a "necesaria" separación do ámbito sanitario público do privado, co agravante de que, nalgúns casos, "hai xefes que deixan os seus cargos públicos para traballar en empresas coas que o Sergas ten concerto".

Na mesma liña, Manuel González Moreira (CIG) afirmou que a cuestión das compatibilidades é algo "non ben resolto na sanidade pública". "Non pode ser compatible traballar en ambos os lados, iso é unha disfunción", aseverou, e engadiu que esas restricións deberían existir "polo menos para os xefes de servizo, que terían que ter dedicación exclusiva".

Finalmente, fontes do Sergas evitaron pronunciarse sobre ese nomeamento xa que pertence ao "ámbito privado" do doutor Fernández Lorenzo, que seguirá como xefe de Pediatría do Chuvi. En todo caso, precisaron ditas fontes, o médico está "amparado pola legalidade".