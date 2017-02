O viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, pediu á Xunta que "abra a man" cos criterios das axudas públicas concibidas para tratar de paliar a pobreza enerxética, un asunto sobre o que o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, mostrouse favorable a introducir "melloras" ao amparo do real decreto estatal.

Na súa interpelación ao conselleiro ante o pleno da Cámara, Sánchez denunciou que a Xunta estipula "criterios moi estritos" para acceder a estas axudas, ata o punto de que "se deixou sen adxudicar unha cantidade importantísima" e destinouse a "pagar a electricidade da Cidade da Cultura e a demanda da mina de Corcoesto".

Ao ano seguinte, "no canto de abrir a man, recortan o orzamento" e deixan un "ridículo" para este fin, referiu o deputado, crítico coa "conivencia" do PP coas grandes eléctricas.

Esta alusión molestou ao titular de Industria, quen lle pediu cambiar de "linguaxe" e "deixar ao carón a demagoxia". Devandito isto, Conde lembrou que a Xunta foi "un dos primeiros gobernos de España en actuar contra a pobreza enerxética" e en deseñar tamén axudas similares para os usuarios de gas natural.

Acerca da denuncia de que fondos orzados para esas axudas utilizáronse para fins diferentes, puntualizou que "se atenderon o 100% das solicitudes" e que, a partir de aí, "a responsabilidade do goberno é executar" a totalidade dos fondos. "Cambien os criterios!", reiterou Sánchez, convencido de que os límites fixados impiden conceder máis subvencións.

"NON NOS CONFORMAMOS"

Na súa quenda de peche do debate, Conde mostrouse "consciente" de que a loita contra a pobreza enerxética é "unha prioridade" e de que existe "marxe de mellora" nos programas dispostos ata agora.

"Non nos conformamos", salientou, antes de apuntar que espera poder "mellorar a posición das persoas vulnerables" a través da adaptación dos decretos estatais sobre esta materia.

TARIFA ELÉCTRICA PROPIA

A continuación, Conde respondeu a outra interpelación, neste caso da deputada do BNG Noa Presas, sobre a conveniencia de que Galicia conte cunha tarifa eléctrica propia para así lograr o abaratamento da factura.

Para o conselleiro, trátase de "unha quimera" da que ademais se descoñece se "é rendible", de modo que pediu "os seus cálculos" á nacionalista, así como saber se ten contabilizado "quen vai pagar a rede eléctrica e a distribución" ou "como garantir a subministración se a electricidade que se produce en Galicia non é suficiente".

Dentro dese "brexit enerxético", tamén inquiriu se a pretensión do Bloque é "nacionalizar empresas" en Galicia ou "intervir" nos prezos desde o ámbito público, algo contrario á normativa comunitaria.

Tras as críticas á "miopía política" do BNG en cuestións como esta e no relativo á súa reclamación dun concerto económico similar ao de País Vasco, Presas relacionou a oposición dos cargos públicos do PP a medidas que "poidan abaratar a luz" coa súa "complicidade" coas empresas eléctricas.

CLÁUSULAS CHAN

Por outra banda, neste pleno Olalla Rodil (BNG) denunciou o "decreto palla" realizado polo Goberno central como solución extraxudicial para a devolución das cláusulas chan cobradas irregularmente, con "a man tendida cara á banca" de PP, PSOE e Ciudadanos.

Así mesmo, a deputada nacionalista esixiu que a Xunta "ten que levar ao seu extremo" as súas competencias no Instituto Galego de Consumo.

En resposta, o conselleiro de Economía, Francisco Conde, valorou o mecanismo extraxudicial articulado polo Goberno, "velando de forma efectiva por intereses de consumidores", e pide "prudencia" para avaliar como funcionará.

Sobre este extremo, Conde sostén que é un mecanismo no que a entidade financeira ten obrigación de trasladar propostas e responder nun prazo de tres meses, que conta con tutela xudicial. Finalmente, lembrou que Instituto Galego de Consumo carece de competencias para declarar o carácter abusivo de cláusulas adoito.